В Петербурге вручили премию «Успешная мама»

Среди звездных Лауреатов и почетных Гостей Премии: Юлия Коган, Татьяна Ларина, Сергей Рогожин, Антон Гусев, Чермен Дзотти и другие.

Проект «Успешная мама» состоялся в Санкт-Петербурге 14-15 июня во Дворце «Олимпия». В этом году он стал юбилейным - состоялся уже в 10-й раз. В рамках мероприятия прошло вручение премии «Успешная мама» TOP-100 AWARDS 2023 Санкт-Петербург!

Среди звездных Лауреатов и почетных Гостей Премии: Оксана Федорова, Юлия Коган, Татьяна Ларина, Сергей Рогожин, Антон Гусев, Чермен Дзотти и другие.

- Поднимать рождаемость - сейчас важная задача, - отметили организаторы проекта. - Уйти от депрессии, уметь правильно находить баланс между материальным и духовным - согласитесь тоже непросто, но все-таки можно.

В этом году состоялся 10-й юбилейный проект.

Это в очередной раз доказали участницы уникального Всероссийского социального проекта «Успешная мама», учредителем которого является Екатерина Кондратович - организатор с опытом более 14 лет. Ее миссия - вдохновлять, объединять. И это у нее отлично получается. Ведь не даром проект отметил свой юбилей - уже фигурирует цифра 10.