Прокуратура проверит петербургский VK Fest из-за «пропаганды пошлости и деградации» . Фото: t.me/bazabazon

В надзорные органы обратились общественники. Они попросили прокуратуру проверить недавно отгремевший в Петербурге VK Fest. Возмущения вызвали выступления Элджея, Хаски и Инстасамки. В ведомство поступила жалоба на их «пропаганду пошлости и деградации». Об этом пишет «BAZA» со ссылкой на обращение.

– Репертуар музыкального фестиваля не оценил «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». По мнению главы организации Виталия Бородина, некоторые артисты «засветились пропагандой наркотиков, пошлости, деградации», – передает издание.

Кроме того, авторы жалобы убеждены, что сама социальная сеть «продолжает навязывать детям и молодежи самую низменную грязь», пока «отцы на фронте». Отдельно главу проекта возмутил транслируемый во время исполнения Элджеем песни «Кадиллак» клип с Моргенштерном*. Попавших под подозрения артистов хотят запретить на следующих фестивалях ВК, а самих организаторов и мероприятие проверить по всей строгости закона.

Ранее spb.kp.ru писала, что на VK Fest в Петербурге выступят «Инстасамка», Zivert, Dabro и другие звезды. В списке приглашенных гостей значатся более 70 популярных артистов

*Признан в РФ иноагентом.