На VK Fest в Петербурге выступят "Инстасамка", Zivert, Dabro и другие звезды

Более 70 звезд выступят в Петербурге на VK Fest Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совсем скоро VK Fest пройдет в Петербурге. Фестивальный месяц начался во Владивостоке, затем эстафету принял Новосибирск. В Северной столице VK Fest состоится 1 и 2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

На четырех сценах перед зрителями выступят более 70 артистов, в числе которых ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, Dabro, Ramil’, Лолита, Zivert, МОТ и другие. Позже стало известно, что 1 июля к популярным исполнителям также присоединятся TONI и MONA. Их можно будет увидеть на Синей сцене. А на Белой выступят INSTASAMKA, «тринадцать карат» и SQWOZ BAB.

- Мы рады представить новые имена на нашем фестивале. Мы делаем все для того, чтобы посетители VK Fest могли послушать самых популярных и талантливых музыкантов, - отметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.