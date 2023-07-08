Подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в бочке на балконе в Великом Новгороде, задержали

Парень попался полиции, когда съехал с места преступления на новую квартиру. Фото: соцсети

В Великом Новгороде задержали предполагаемого убийцу молодой девушки, тело которой нашли в бочке на балконе многоэтажки. О поимке негодяя сообщили в городском управлении следственного комитета.

Спрятанный труп с пакетом на голове и следами насильственной смерти обнаружили 7 июля, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозрения правоохранителей пали на ухажера девушки, его личность удалось быстро установить, а самого мерзавца - найти и задержать.

- В настоящее время мужчина задержан с его участием проводятся следственные действия. Вину в совершении убийства он признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается, - заявили в следственном комитете.

Специалисты пока придерживаются такой версии: в начале июня парень задушил возлюбленную ручкой от сумки - ревность взыграла. Спустя несколько дней он спрятал тело зазнобы в бочку, а потом вместе с приятелем вынес тяжелую тару на балкон. Товарищу преступник наплел, что в бочке хранятся удобрения, и удачно отбился от подозрений.

Еще месяц после убийства парень жил в квартире с трупом на балконе, а потом решил съехать к новой подруге. Там-то его и задержали сотрудники полиции.