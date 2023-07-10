Мощный пожар площадью 2,5 тысячи «квадратов» локализовали спустя три часа на Менделеевской улице в Петербурге

Спасатели эвакуировали семь человек. Фото: МЧС

Пожарные в Петербурге локализовали возгорание на Менделеевской улице. Напомним, склад начал гореть около четырех часов утра в понедельник, 10 июля. Ему почти сразу присвоили первый уровень сложности, а затем – второй. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ и сильной задымленностью. После уточнения установлено, что площадь пожара составила 2500 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Во время тушения пожара из опасной зоны эвакуировали семь человек. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали 27 пожарных машин и 110 спасателей МЧС. Огонь локализовали около семи часов утра, спустя три часа после начала.