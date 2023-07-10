Спрос на новостройки в Петербурге во втором квартале 2023 года вырос почти на 30%

С апреля по июнь спрос на новостройки в Петербурге вырос почти на треть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во втором квартале 2023 года у людей вырос спрос на новостройки в Петербурге. Горожане стали интересоваться квартирами в новых домах на 29% больше, чем в первом квартале года. При этом цены на один «квадрат» в классе «масс-маркет» не менялись, апреле-июне они остались на уровне 216 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании «Петербургская недвижимость».

- В июне объем продаж в Петербургской агломерации достиг 5,8 тысяч сделок. Получается, что поступательное восстановление рынка недвижимости, которое мы наблюдаем с февраля 2023 года, продолжается без сезонных колебаний, - отметила директор консалтингового центра компании Ольга Трошева.

Аналогичная тенденция замечена в холдинге Setl Group. В сравнении мая и июня 2023 года продажи компании выросли на 10%, а спрос по итогам второго квартала также поднялся на 29%.

Отметим, что если на рынке новостроек цены за один квадратный метр существенно не изменились, то на вторичном рынке Петербурга наблюдается другая ситуация. За первую половину 2023 года «квадрат» подешевел на 1,9%, а сами квартиры – на 3,6%.