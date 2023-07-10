Трагедией завершились поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика в Ленобласти. Фото: «ЛизаАлерт»

Тело без вести пропавшего 11-летнего мальчика нашли на окраине Луги. Ребенок пропал из дома в Ленобласти 9 июля: ушел гулять и не вернулся. Встревоженные родители забили тревогу и обратились во всевозможные инстанции. Но, к сожалению, поиски ребенка завершились трагедией. Об этом spb.kp.ru сообщил источник.

– Мальчика искали более полутысячи человек. Среди них были и волонтеры отряда добровольцев «ЛизаАлерт»: они объявили выезд, участвовали в распространении ориентировок и отработке версий, – рассказал собеседник spb.kp.ru.

Сначала на сайте организации поиск остановили: Информация находилась на проверке. Но немногим позже в пресс-службе «ЛизыАлерт» рассказали, что тело мальчика нашли в заброшенном доме.

Напомним, что ребенка искали также сотрудники полиции и неравнодушные местные жители. На мальчика – и в Интернете, и на местности – оперативно появились ориентировки, по которым его можно было узнать. В день исчезновения на нем была синяя клетчатая рубашка, сине-белые шорты, а также зеленые тапки. Искали погибшего малыша в течение двух суток. В Сети уже появилась информация о возможных версиях гибели, среди которых пользователи распространяют и насильственные сценарии. Но устанавливать истинные обстоятельства и причины смерти будут правоохранители. К слову, с начала 2023 года в «ЛизуАлерт» поступило 304 заявки на поиск несовершеннолетних, пропавших в Петербурге и Ленинградской области. Розыск шестерых из них завершился мрачной ориентировкой со статусом «найдены, погибли».