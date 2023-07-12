Автобусы в Краснодар запустили с автовокзала в Петербурге

Стоимость взрослого билета - 4550 рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Любителям незабываемых приключений предложили отправиться на море из Петербурга на автобусе. Таким способом можно добраться до Симферополя, Геленджика, а теперь еще и Краснодара. Автобусное сообщение между Северной столицей и Кубанью уже наладили. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

- Автобусы отправляются с петербургского автовокзала еженедельно по субботам в 7:00. Прибытие в Краснодар - в воскресенье в 11:25. Стоимость взрослого билета - 4 550 рублей; детского - 2 275 рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Петербуржцев успокоили: дорога будет вполне комфортной. До Кубани едут большие комфортабельные автобусы с сообщением Петербург-Симферополь. Они начали курсировать по маршруту лишь в этом году, но уже пользуются огромной популярностью: билеты раскупают задолго до поездки.

Напомним, автобусы до Геленджика ездят с автовокзала каждую пятницу. Отправление в 23:00. Взрослый билет обойдется в 5550 рублей, а детский стоит – 2775 рублей.

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