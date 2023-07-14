У госпитализированного из-за проблем с сердцем 91-летнего актера Ивана Краско начались галлюцинации. Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне 91-летнего актера Ивана Краско вновь госпитализировали в Свердловскую больницу, расположенную на Крестовском острове в Петербурге. Как оказалось, артист попал в медицинское учреждение прямиком с дачи. Специалисты обнаружили у него проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Но сейчас мужчина начал страдать еще и от галлюцинаций. Об этом spb.kp.ru сообщила сиделка актера.

– У Ивана Ивановича действительно начались галлюцинации, – рассказала женщина в беседе с корреспондентом «КП-Петербург».

Напомним, что ранее Ивану Краско провели полное обследование. По оценке врачей, жизни известного российского актера в данный момент ничего не угрожает. Но недавно перенесенный коронавирус и последовавший за ним микроинсульт дают о себе знать. Притом артист старается сохранять позитивный и жизнерадостный настрой: даже иногда шутит над пошаливающим здоровьем.

Кстати, в недавнем разговоре с spb.kp.ru мужчина поделился положительными впечатлениями от больницы и медперсонала в целом. Пока что выписывать звезду врачи собираются не раньше 20-х чисел этого месяца. Редакция Медиагруппы надеется на скорейшее выздоровление Ивана Ивановича и возвращение домой, а также желает крепкого здоровья.