Экстренно госпитализированный актер Иван Краско на грани отчаяния: «Сердце уже износилось»

Краско снова в больнице Фото: Александр ГЛУЗ

91-летний актер Иван Краско вновь оказался в больнице. Артиста госпитализировали с дачи после того, как он пожаловался на здоровье. Как рассказал ранее «КП-Петербург» директор Ивана Ивановича, актера экстренно доставил в больницу худрук театра имени Комиссаржевской, где Краско до сих пор числится в труппе. Коллеги сильно переживают за артиста. Ведь недавно он уже успел перенести коронавирус и последовавший за ним микроинсульт. Актер начал слепнуть, стал хуже ходить и отказался от большинства выступлений. «КП-Петербург» дозвонилась до Ивана Краско лично, чтобы узнать об его самочувствии.

- Сейчас нормально уже себя чувствую, - признался «КП-Петербург» Иван Краско. - Я не знаю, как называется моя болезнь. Это проблемы с кишечным трактом. Не успевал до туалета добежать. Это небольшой грех (смеется). Но я извелся уже: такое состояние у меня на протяжении последнего года. Да еще и вода в легких. Одышка сильная, в театр подняться на один этаж не могу. Плюсом ко всему – сердце уже изношенное. Годы берут свое.

Краско госпитализировали с дачи Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас в Свердловской больнице на Крестовском острове Ивану Краско уже провели полное обследование. Жизни артиста ничего не угрожает.

- Врачи меня взяли в оборот, все лечение бесплатное. Я доволен персоналом, - поделился актер.

Ивана Краско должны выписать из больницы в 20-х числах июля. Напоследок актер попросил передать привет всем читателям «Комсомолки». Редакция Медиагруппы в свою очередь желает Ивану Ивановичу крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.

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