Меньше «лазурного»: В Петербурге сняли с линии 30 автобусов

Кажется, лазурные автобусы в Петербурге больше не будут гореть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала года в Петербурге сгорели 12 автобусов. Таковы официальные цифры. Власти успокаивают, мол, 12 случаев на 5 000 автобусов - это не очень много. Плюс, к счастью, в этих ЧП никто не пострадал. Водители реагировали грамотно и успевали вывести пассажиров из салона задолго до того, как транспорт окутывало огнем и дымом.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

И все же ситуация - тревожная. Это понимали и власти города, которые собрали совещание с представителями автобусных парков и заводов-изготовителей красивых лазурных автобусов. Хотели разобраться в двух классических вопросах: кто виноват и что делать?

Собственно, производителей, к которым были вопросы, два: белорусский «МАЗ» и «Волгабас» из города Волжский. Горят в основном они. Впрочем, это понятно: подавляющее большинство автобусов, которые работают в городе после начала транспортной реформы, сделаны на этих заводах.

Чиновники напрямую не говорили на совещании, что именно не так в некоторых новых автобусах. Фото: комтранс Петербурга

О причинах возгораний на совещании напрямую не говорили. Но как считают эксперты отрасли, в том числе механики из разных автобусных парков, причиной всему: летняя жара. Кондиционеры работают на полную мощь. Нагрузку не выдерживает шланг гидропривода вентилятора – у него просто срывает хомут, и капли масляной жидкости попадают на раскаленный коллектор. Начинается пожар.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОКАЧКУ

Проблему нужно решать оперативно. В комитете по транспорту решили снять 30 машин марки Volgabus, которые поступили в город в прошлом году, с эксплуатации. Производители должны привести в порядок систему, дающую сбой.

- Автобусы доработают и в течение этой недели вернутся на линию, - заявили в комитете.

Это означает, что конструктивные проблемы вовсе не такие уж и серьезные и их можно ликвидировать за пару дней.

Впрочем, городские власти решили перестраховаться, что важно, и пока отказались принимать еще без малого сто автобусов этой марки. Их теперь ждут дополнительные проверки и, возможно, своеобразная «прокачка» в плане безопасности.

Комплектующие плохого качества обещают заменить. Фото: комтранс Петербурга

В конце совещания совладелец ООО «Волгабас Групп» Анатолий Бакулин признался, что его компания в ближайшие два месяца поставит в город автобусы, где такой проблемы не будет в принципе: система охлаждения там сделана иначе.

Правда, это не значит, что там не может быть какой-то другой проблемы.

СКАЗАНО

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков:

- Дал поручение руководителям заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества. Получил от них гарантию проведения работ, в том числе и для будущих поставок. Перевозчикам поручил усилить текущий контроль за техническим состоянием подвижного состава и не допускать эксплуатацию на линии транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности.

КОМПЕТЕНТНО

Главный редактор сайта «Transport SPB» Владислав Булгаков: В спешке все сделали неидеально

- У разных автобусов разные причины возгораний. И последствия. Например, у «Волгобаса» сработала система пожаротушения. А у МАЗа – нет. Похожая история была в Красноярске. Но там горели автобусы, прошедшие серьезную амортизацию. Здесь же речь о новых машинах. Наверное, это можно связать с санкциями, под которые попала Беларусь еще в 2021 году. Тогда МАЗу пришлось резко искать замену традиционным поставщикам. При этом у них был очень большой контракт с Петербургом на поставку автобусов. Можно предположить, что в спешке все сделали неидеально. В итоге сейчас исправляют недоработки. Специалисты приезжают, смотрят. Думаю, что все же «пофиксят» эту проблему.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева автобус неудачно прошел кусок дороги со снятым асфальтом, и в итоге «потерял» двигатель. В ГУП «Пассажиравтотранс» отметили, что никто из находившихся в салоне из-за инцидента не пострадал.

- В связи с дорожными работами клиренс автобуса не позволил ему проехать перекресток, - добавили в комитете по транспорту.

Автобус отправили в ремонт, чтобы затем вернуть на линию.

КСТАТИ

Нередки жалобы пассажиров на неработающий в салоне автобуса кондиционер. Как отметили в комитете по транспорту, для поддержания комфортной температуры в салоне следует обращаться к водителю. Если же водитель откажет включить кондиционер, то о таких случаях нужно сообщать в подведомственное Комитету учреждение «Организатор перевозок». В сообщении просили указать номер маршрута и бортовой номер автобуса, время и дату следования по маршруту. Нерадивого водителя обязательно накажут.