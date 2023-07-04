Пассажирский автобус сгорел на Белградской улице в Петербурге

Автобус полностью сгорел. Фото: СОЦСЕТИ

Пассажирский автобус полыхал во Фрунзенском районе Северной столицы во вторник, 4 июля. Пожарные тушили общественный транспорт на Белградской улице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Лазурный автобус выгорел полностью. Сообщение о возгорании поступило около четырех часов вечера, а ликвидировать пламя удалось примерно за 15 минут, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не пострадал. На место происшествии выезжали две пожарные машины и девять спасателей МЧС.

Напомним, в Петербурге помощь спасателей понадобилась 72-летней женщине, на голову которой свалилась ветка дерева. За минувшие сутки специалисты выезжали на 62 вызова, большинство из которых – ликвидация последствий сильного ветра.