«Это был первый день дежурной смены»: Воспитательницу детсада, откуда дедушка забрал чужую внучку, привлекли к ответственности

Дедушка забрал из сада девочку с таким же именем, как у его внучки. Фото: Олег ЗОЛОТО

История дедушки и внучки, которые не смогли найти друг друга в детском саду, обрастает новыми подробностями. Напомним, 17 июля мужчина забрал домой не ту девочку. Горе-дедушка и не понял, что ведет домой чужого ребенка. Да и сама малышка промолчала и послушно направилась в чужую квартиру. Ее родители тем временем перепугались не на шутку, пока ждали, когда чужой человек вернет им дочь.

Дедушка пришел в сад и позвал внучку по имени, но оказалось, что воспитанница с таким именем не одна. Так что, мужчина "получил" не того малыша.

- Дело в том, что сад на улице Крыленко на тот момент в первый день работал в дежурном режиме. Это когда детей из нескольких детсадов собирают в одном, пока в других зданиях идет ремонт. Сотрудники не были знакомы с родственниками воспитанников. Но это, конечно, не является смягчающим обстоятельством, - прокомментировали spb.kp.ru в администрации Невского района.

По словам специалистов ведомства, с воспитательницей, которая допустила такую ситуацию, провели беседу и привлекли ее к дисциплинарной ответственности. С другими педагогами тоже провели дополнительный инструктаж.

Напомним, когда все поняли, что малышка пропала, то сразу же позвонили в службу 112. Девочки не было целых два часа: в это время сотрудники полиции осматривали окрестности и не понимали, куда делась воспитанница. Когда все решилось, никто не стал писать заявление.