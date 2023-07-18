Певец SHAMAN признался, что не сможет поехать на фронт из-за запрета жены. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев выступил накануне на международном музыкальном фестивале «Белые ночи», прошедшем сегодня, 19 июля, в Петербурге. Во время пресс-конференции мероприятия он упомянул популярного российского артиста-патриота SHAMAN. И заявил, что артист отказался от поездки на фронт. Причиной стал запрет супруги.

– Единственное, что я сделал и на что имел полное право: приглашал его не единожды поехать с нами на линию соприкосновения. Но он отказался, объяснив запретом жены, – рассказал артист и музыкальный продюсер.

Он подчеркнул, что подобная формулировка «невозможности выезда оказалась слегка оригинальной для мужчины». Кроме того, руководитель «Землян» отметил, что, если потом Ярослав Дронов – именно так звучит настоящее имя нашумевшего исполнителя – потом и поехал к ребятам в зону боевых действий, то он должен благодарить его.

– Наш разговор вызвал у него хоть какие-то мужские чувства. А вообще ничего против этого певца не имею, – пояснил Владимир Киселев в беседе с журналистами.

Ранее spb.kp.ru писала, что SHAMAN сыграл свадьбу с поклонницами ради съемок нового клипа. Не все фанаты оценили подобный сюжет. Многим идея многоженства показалась неудачной для русского патриота.