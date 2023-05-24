«Схватила платье и села в поезд»: Поклонницы со всей страны съехались в Петербург, чтобы стать невестой певца SHAMAN

Артист выпустил новый клип 24 мая Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«SHAMAN вновь женился!», «Певец сыграл свадьбу в Петербурге», «Кто новая жена артиста?», - такие новости на днях огорошили поклонников Ярослава Дронова, точнее, в большей степени они расстроили женскую часть его фанклуба. «Неужели артист развелся с женой и подарил свое сердце другой, почему эта счастливица не я?», - закрутилось в головах российских красавиц. Но, как оказалось, беспокоиться не стоит, свадьба оказалась липовой. На ней собрались целых сто невест (чего мелочиться?), но ни одна не стала законной женой. Все ради съемок клипа на романтическую песню «Мед». На площадку затесалась и «КП-Петербург». Рассказываем, как все было на самом деле.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ

Локация – Мраморный дворец, филиал Русского музей. А где ещё снимать новый клип автору нашумевшего хита «Я русский»? У входа пробка из невест. От блеска белых платьев глаза слепит на солнце, которое в Петербурге выглядывает не часто, но полюбоваться на такое мероприятие все же пришло. Так вот, невесты на любой вкус и цвет! Тут и рыжие, и блондинки, и брюнетки, на каблуках, в кроссовках, босиком (да, и такое бывает)… Выбирай любую! А зачем выбирать, если можно взять всех и сразу? Так подумал и Ярослав Дронов, пригласив под венец каждую.

Свадьба оказалась постановочной Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Всего красавиц набралась сотня. Все они большие поклонницы артиста и попали на съемки с помощью кастинга, объявление о котором незадолго до этого появилось в соцсетях певца. Получив заветное «да» от SHAMAN, они похватали собственные белые платья и с разных концов страны ринулись в Петербург.

- Я девчонка рыжая с Ростова-на-Дону, - пропела «КП-Петербург» одна из красавиц. – Увидела, что кастинг, подала заявку и приехала. Билеты покупала сама, платье осталось с собственной свадьбы, проживание тоже каждая сама оплачивает. Но я всего на пару дней приехала, пока съемки будут. Для нас главное – это помочь любимому музыканту, когда он об этом просит.

Таких горящих глаз при разговоре об авторе хита «Мед» корреспонденты «КП-Петербург» еще не видели. Если оглянуться на площадке, то понимаешь, что восхищенно за всем происходящим здесь наблюдает каждая. Но это только в начале. На площадке невесты появились еще в 9 утра, артист приехал около 13 часов, а в кадр красавиц позвали только еще через пару часиков. К этому моменту блондинки, брюнетки и рыженькие в своих белых платьях уже сидели, скучали на лестнице, но таковы актерские будни, ничего не поделаешь.

В томительном ожидании красотки просидели на лестнице пару часов Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

СКОТЧ ВМЕСТО БУКЕТА НЕВЕСТЫ

Оказывается, природная красота и немного косметики – это не все, чего достаточно, чтобы прикоснуться к звезде. Нужна еще и чистая подошва.

- Внимание! У нас у алтаря белая дорожка, поэтому никаких следов на ней не должно остаться. Все берем малярный скотч и заклеиваем подошвы, - такая раздалась команда.

И вот десяток принцесс в пышных платьях уже стоят разутые и, скрючившись, пытаются приклеить ленту к своим белым туфлям. Получается ни с первого раза, но, в конечном счете, все же получается. И вот они уже стройным рядом идут к алтарю. Первая, вторая, третья… И так до ста! Каждая надевает Ярославу блестящее колечко на палец.

- Сегодня ваш корабль под названием «Любовь» заходит в бухту под названием «Семейная жизнь». Желаю светлого и долгого пути вашей паре. Следующая! – командует актриса в роли регистратора.

К алтарю только с чистой подошвой Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«ЯРОСЛАВ ЖИВЕТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОФИТОВ»

К концу этой пышной церемонии на руках Ярослава уже не хватает места для новых колец, зато фанатки счастливы!

- Композиция «Мед» о любви. А о чем еще, кроме большого чувства, грезит каждая девушка? Конечно же, о том, чтобы хоть на миг почувствовать себя принцессой и закатить роскошную свадьбу в настоящем дворце. Мечты должны сбываться. Это мой подарок и признание в любви всем поклонницам, - с трепетом объясняет концепцию нового клипа SHAMAN.

- Помните, как сами делали предложение своей жене?

- В самом начале наших отношений, моя будущая супруга улетела на несколько дней в служебную командировку. Уже через сутки она поняла, что просто не выдержит такой долгой разлуки. Поменяла билет и вернулась в Москву. Я встретил ее в Шереметьево, и, когда мы ехали на такси в мою съемную квартиру в Куркино, я взял за руку и сказал: «Лена, нам надо расписаться», а она ответила мне: «Да». Так что стало понятно — никакого другого итога у этого разговора просто не могло быть.

- Имеет ли брак какую-то силу в наше время?

- Честно говоря, не понимаю того страха, который некоторые мужчины испытывают перед штампом в паспорте. Если ты действительно кого-то полюбил, то посвящаешь этому человеку всю свою жизнь. И, конечно, берешь на себя ответственность за его дальнейшую судьбу. По-моему, именно эта черта — отвечать за свои поступки — и делает мужчину мужчиной.

У поклонниц появилась возможность вживую пообщаться со звездой Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Какой должна быть русская свадьба? Каравай, выкуп приветствуете?

- Я думаю, это тот самый случай, где не стоит ограничивать людей какими-то рамками, правилами или традициями. Что такое свадьба? Это рождение новой семьи. И только два человека вправе решать — справлять торжество вдвоем или с множеством гостей, закатывать пышную церемонию в сказочном замке, лететь на далекий экзотический остров или просто зайти на несколько минут в ЗАГС, чтобы расписаться.

- Вы достаточно религиозный человек, как относитесь к венчанию?

- Это не просто обряд или ритуал, как считают некоторые, — не дань традиции. Это шаг в новую — вечную жизнь. И к нему нужно подходить осознанно.

- Здесь столько невест, и все ваши. Вы привыкли к такому повышенному вниманию девушек или сторонитесь?

- В центре внимания находится SHAMAN — когда участвует в съемках, выступает на мероприятиях или выходит на сцену. А за пределами этого пространства, подсвеченного софитами, живет простой парень Ярослав Дронов, который любит оставаться в тени и лишний раз не попадаться кому-либо на глаза.

Сам певец уверяет, что излишнее женское внимание уме чуждо Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Тем не менее, внизу вас ждут десятки фанаток, которые прошли кастинг, планируете с ними как-то пообщаться?

- Каждая из сотни участниц этого клипа — поклонница моего творчества. Со многими из них мы неоднократно виделись на концертах, кого-то я узнаю по лицам на аватарках — они активно оставляют комментарии на моих страницах в социальных сетях. Парой слов, естественно, перекинулись, но, к сожалению, у нас жесткий съемочный график, нужно очень многое сегодня успеть.

Пара фраз, улыбка и взгляд звезды – это именно то, ради чего многие на кастинг и шли. И, поверьте, им этого достаточно, ведь, как сказала девчонка рыжая с Ростова-на-Дону, главное для них – это помочь кумиру осуществить свою идею.

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