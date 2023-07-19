Мама Михаила Горшенева накормила блинами фанатов «Короля и Шута» на Богословском кладбище

Мама Горшенева угостила фанатов любимыми блинчиками рокера. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На Богословском кладбище в Петербурге собрались десятки фанатов «Короля и Шута», чтобы помянуть лидера легендарной рок-группы – ровно 10 лет назад, 19 июля 2013 года скончался Михаил Горшенев. Напомним, Горшок скончался от целой совокупности болезней, развитых на фоне зависимостей от алкоголя и наркотиков. Он не дожил всего пару недель до 40 лет.

По традиции на кладбище собрались самые преданные фанаты группы. Одни не стеснялись выпить за кумира, другие вели себя более скромно – пришли с цветами, свечами, стихами и песнями. Фанаты пели самые известные хиты и обменивались воспоминаниями о группе. К 11 утра на место приехала мама рокера Татьяна Горшенева. Она раздавала автографы, обнималась и фотографировалась с поклонниками «КиШ».

Поклонники принесли цветы на могилу Горшенева. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Я редко прихожу на могилу сына, обычно только в день смерти и день рождения. И для меня это место встречи с Мишуткой. Его друзьями. Это не кладбище. Тихонечко вполголоса можем спеть. Как всегда, я прихожу с новым белым стихом о Мише, читаю его. Хоть он мне и не снится, но сейчас я с ним общаюсь даже чаще, чем при жизни. Мы все здесь как одна большая семья. И радует, что у всех такой же черный юмор, как у меня, как у Миши. И пусть нас считают сумасшедшими, - призналась spb.kp.ru Татьяна Горшенева.

После нескольких песен и стихотворений толпа окружила Татьяну Ивановну из-за угощения – она привезла фирменные блинчики с сыром, которые очень любил Горшок. Некоторые порции пришлось резать пополам, чтобы досталось всем. К конце встречи могила культового рокера была завалена письмами и цветами.

Сотни фанатов пришли почтить память панк-рокера. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Добавим, что к 10-летию со дня смерти Михаила Горшенева spb.kp.ru взяла большое интервью у его матери, чтобы узнать об оборотной стороне жизни музыканта – каким он был за кулисами в любимой семье.

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