Десять лет без Горшка: Как солист группы «Король и Шут» репетировал с мамой «Гамлета», плакал из-за ухода Князя и стирал детские пеленки

Прошло 10 лет со дня смерти Михаила Горшенева. Фото: Михаил ДЕНИСОВ / vk.com/olgagorsheneva

Жизнь Михаила Горшенева была словно списана с адреналиновых песен его «Короля и Шута». То он харизматичный «проныра, озорник, любитель книг», то «замученный дорогой выбился из сил» - из-за бесконечных концертов и доз алкоголя и наркотиков. Но мало кто знает его обратную сторону жизни – домашнюю. А ведь Горшок был без ума от своей мамы Татьяны, с которой советовался по любому поводу, а также души не чаял в своих дочках Насте и Саше.

«Вы будете мной гордиться!»

- Мишутка орал на весь роддом своим баритоном, так что все на неделю потеряли покой, - расплывается в улыбке Татьяна Горшенева, как только мы просим ее рассказать о детстве будущей панк-рок-звезды.

В детстве Миша не мог усидеть на месте и вечно хотел приключений. Фото: семейный архив

Татьяна Ивановна вспоминает, что уже с пеленок Горшок был тем самым шебутным и веселым, каким его знает вся страна. Даже каждый перелом после падения с велосипеда или неудачной игры в мяч был для сына счастьем – отряхивался, вставал и улыбался во все зубы. Их он, к слову, частично потерял в 10-летнем возрасте после одной истории.

- Решил доказать парням на детской площадке, что может удержаться на турнике одними зубами. Укусил перекладину и тут же потерял передние зубы. Хотя он мог и про это насочинять, - вспоминает Татьяна Горшенева. – Мы позволяли Мише почти все. Потому что я хотела, чтобы он учился на своих ошибках. Сам понимал, что ему в пользу, а что нет.

Горшок (на фото справа) был полной противоположностью в характере со скромнягой-братом Алексеем (слева). Мама Татьяна Ивановна (в центре) разрешала Мишутке разные шалости. Фото: семейный архив

Заинтересовать подростка попытались всевозможными кружками. Сначала отдали в бокс, потом на греблю на каноэ. Но после череды травм парень захотел заняться музыкой, благо дома все к этому располагало – мама тогда работала воспитателем в детсаду и готовилась к утренникам. Юный Миша распевался и таким образом даже вылечил боль в легких.

- Через полгода обучения гитаре учитель Мишутки развел руками: «Ну, все, ты выучил три аккорда и можешь сам сочинять музыку, ноты ты знаешь», - рассказала Татьяна Горшенева. – После знакомства с Князем (Андрей Князев, второй солист группы «Короли Шут», автор текстов, - примеч.Авт.) он начал репетировать на дому. И на гитаре, и на барабанах. Это, конечно, было испытанием для соседей. Андрюша и другие ребята после 11 вечера довольные шли ужинать к нам на кухню. А Мишутка возмущался: «Мама, ну почему так рано? Мы ничего не успели сделать!». Если в дверь звонили соседи, я отправляла сына говорить с ними. Они выказывали все недовольство, а Миша им отвечал: «А вы еще будете мной гордиться!». Так и вышло в итоге. В конечном счете, соседи привыкли и к фанатам у подъезда, и к исписанным стенам.

После знакомства с Андреем Князевым Горшок был с ним не разлей вода до разлада группы в 2011 году. Фото: vk.com/kisharhiv

«Мам, так обидно, что Андрюха ушел!»

В конце 1990-х песни «Короля и Шута» звучали буквально повсюду. Времени на мать и отца у Михаила не было. Но Татьяна Горшенева делится, что каждое возвращение сына в родной дом было для него как успокоительное.

- Он продолжал быть безумно энергичным. Мог разбудить меня в два часа ночи, чтобы рассказать какую-нибудь историю. Миша был спокойным только во сне, - смеется мама.

"Золотой" состав "Короля и Шута". Фото: vk.com/kisharhiv / Алексей Кошелев

Горшенев дико уставал от многомесячных турне по России. Заскочив к матери на пару дней, ему помогали восстановиться не только ее фирменные блинчики с сыром, но и особый ритуал.

- Я делала ему полный массаж, начиная с ног. Заплетала ему 40 косичек на голове. Мы говорили часами, и он отдыхал. Ведь после концертов Миша был просто выжат. Поездки давались очень сложно. Это всегда радостно, но очень утомительно. Даже когда он оказывался на дне (из-за зависимостей. – Прим.ред.), я говорила ему: «Миша, слава Богу, что есть дно. Нужно только от него оттолкнуться!». Тогда-то к нему и пришло осознание, что надо написать мюзикл, податься в театр. И родилась его опера «Тодд» по мотивам истории парикмахера Суини Тодда, - делится мама панк-рокера.

Михаил на даче у родителей. Он все больше ценил минуты спокойствия, когда обзавелся своей семьей. Фото: семейный архив

Но после этого из-за разногласий в творчестве из «Короля и Шута» ушел второй солист и лучший друг Горшка – Андрей Князев. На публике они обиженно критиковали друг друга, но дома при матери Михаил не скрывал настоящих эмоций.

- Помню, я зашла в его комнатку. А Миша сидит грустный и плачет, - берет небольшую паузу Татьяна Горшенева. – Признался: «Так обидно, мам, что ушел Андрюха. Ты бы знала, как больно!». И рыдал. Хоть Миша и был этаким соединением льва и быка, но он был очень чувствительным из-за своей сумасшедшей доброты. Он последнюю рубаху отдавал для друзей. Шутил тогда: «Мам, да мне вся страна должна, понимаешь?».

Михаил с родной дочкой Сашей и родителями - мамой Татьяной и отцом Юрием. Фото: семейный архив

Роль отца и последняя мечта

Спасительным кругом от зависимостей для Михаила была не только мама, но и жена Ольга. Однажды они случайно встретились взглядами в кафе, поговорили и влюбились друг в друга. Рок-н-ролльная внешность не испугала тихую и скромную петербурженку, ведь она увидела его другую сторону – ласковую и добрую. Михаил стал больше времени проводить дома с женой, хоть и засиживался ночами за компьютерными играми, а потом вставил передние зубы и задумался о том, чтобы стать отцом. Он принял как свою первую дочь Ольги от другого брака – Настю. Даже просил, чтобы она называла его Мишуткой.

- Он и Ольга самостоятельно приняли решение, что они хотят своего ребенка. Долго к этому готовились, а я не мешала, - говорит мама лидера «Короля и Шута». – Когда Сашенька родилась, это было большим счастьем для Миши. Я видела, как он ее любит. Называл «солнцем». Однажды я сфотографировала его с дочкой, в этот момент у него глаза просто закрывались от счастья. Сейчас ей уже 14 лет, она занимается гимнастикой, хорошо поет. Выглядит как модель. Умненькая, сообразительная. У нее будет очень яркое будущее!

Михаил находил время для общения с дочками и был счастлив возвращаться домой с репетиций и гастролей. Фото: vk.com/olgagorsheneva

По воспоминаниям Ольги, ее муж-рокер прошел все стадии отцовства – и пеленки стирал, и с коляской гулял, дарил дочкам одинаковые подарки, чтобы никто не ревновал. Но на последнем году жизни Михаил почему-то сильно разругался с Ольгой, и почти на полгода уехал жить к матери и отцу.

- Я приезжала с дачи и готовила ему поесть. Тогда Миша загорелся новой мечтой. Сказал: «Мам, хочу сыграть Гамлета. Где собираюсь играть? Ну, какой-нибудь небольшой театр меня наверняка возьмет!». И мы вместе читали «Гамлета» по ролям. Он за главного героя, а я озвучивала все остальные. Он был одержим персонажем. И знаете, если бы не смерть Миши, то я уверена, что он бы сыграл его.

Ольга смогла частично перевоспитать энергичного Михаила. Фото: vk.com/olgagorsheneva

У матери Михаил прожил до середины мая. А потом снова вернулся в семью, помирившись с Ольгой. Музыкант умер в ночь на 19 июля от болезни, развитой на фоне употребления алкоголя и морфина. Ему было 39 лет.

Есть вопрос!

Как относитесь к выходкам фанатов Михаила на его могиле?

- Я знаю, что Ольга недавно заявила в полицию на девушку, которая сделала полуголую фотосессию на могиле сына. Но решение невестки я не понимаю, - признается Татьяна Горшенева. – Я бы просто не обращала на это внимание. Для меня это не смертный грех. Главное, чтобы девушка сделала для себя выводы. Пусть делает, что хочет. И вообще, я никогда не называю это место кладбищем. Для меня это место встречи – с фанатами, с друзьями, с сыном. Если при жизни Миши мы общались нечасто, то теперь он со мной навсегда. Просто под его ногами небо, а не земля.

Справка «КП»

Самые известные песни группы «Король и Шут»:

«Лесник»

«Прыгну со скалы»

«Танец злобного гения»

«Кукла колдуна»

«Ели мясо мужики»

«Мертвый анархист»

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