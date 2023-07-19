В московском музее-заповеднике «Коломенское» запустили интерактивную видеоэкскурсию для пеших прогулок

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Коломенское».

Специальный проект сотрудники музея-заповедника «Коломенское» запустили к 100-летнему юбилею. Теперь во время прогулок по Коломенскому гости музея-заповедника смогут сканировать QR-коды, которые ведут на уникальный контент: видеомаршрут, ведущим которого стал известный историк Москвы Виталий Калашников.

Ансамбль Передних ворот в Коломенском. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Коломенское».

Специально созданный план прогулки по территории музея-заповедника открывает множество возможностей для гостей: посетители узнают об архитектурных особенностях объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - церкви Вознесения Господня, познакомятся с обитателями Соколиного и Конюшеного дворов, а также узнают историю создания единственного в Москве Музея деревянного зодчества и исследуют внутреннее убранство мужской и женской половин Дворца царя Алексея Михайловича.

Музей деревянного зодчества в Коломенском — Моховая башня Сумского острога. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Коломенское».

Создатели проекта рассказывают о главных достопримечательностях, новых выставках и программах и знакомят аудиторию с новыми рубриками и подборками в своем сообществе Вконтакте. Подписчики могут послушать звуки природы, записанные командой музея, поставить новые фотообои на свой смартфон, добавить новый плейлист для прогулок, а также познакомиться с музеем-заповедником «Коломенское» изнутри.

Подготовила: Дарья ТАППО.