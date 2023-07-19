Водителей Петербурга предупредили о загруженных дорогах в дни проведения саммита "Россия-Африка". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничения движения транспорта в Санкт-Петербурге из-за форума Россия-Африка с 24 по 30 июля 2023 будут мешать водителям. В городе в том числе временно ограничат движение по дороге в аэропорт Пулково. На Пулковском и Петербургском шоссе, а также на Витебском и Московском проспекте ожидается большая транспортная нагрузка. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

- С 24 июля по 30 июля включительно будет сужена проезжая часть на дороге в аэропорт Пулково и Петербургском шоссе – на пересечении с улицей Соколиной и на Пулковском шоссе у дома 53к2, - говорится в сообщении.

Но ограничения до Пулково – не единственные, с которыми придется столкнуться автолюбителям в последние дни июля. До 30 числа перекроют Стартовую улицу: от Быковской до Внуковской. В этот же период не получится ездить по Домодедовской от Пилотов до Внуковской. Такая же участь ждет Внуковскую на участке до Домодедовской.

С 26 до 28 июля под запретом Петербургское шоссе – от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. Усть-Славянское шоссе и Сарицкая улица тоже не доступны для водителей.

Но больше всего не повезло жителям поселка Шушары, ведь там закроют въезд и выезд. Ограничения будут действовать 27 и 28 июля с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Но, вероятно, жителей Шушар будут пропускать по специальным пропускам или спискам.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Беглов подписал постановление, в котором организациям рекомендовали перевести работников на "удаленку" с 26 по 28 июля, пока в городе проходит саммит.

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