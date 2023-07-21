Уголовное дело возбудили из-за гибели пассажира затопленного катера в Финском заливе. Фото: t.me/sztproc

Трагедией обернулась первоначально романтичная водная прогулка в Финском заливе. Так, ранее стало известно о пяти пассажирах яхты, едва не ушедших на дно вместе с судном. Но, как оказалось, для одного из них праздный вечер все-таки закончился печально. Как сообщил источник spb.kp.ru, мужчину сначала госпитализировали в одну из больниц Северной столицы, где он вскоре и скончался.

– Следователи Петербурга возбудили уголовное дело из-за оказания услуг и одновременного несоблюдения техники безопасности, – уточнили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Напомним, происшествие случилось 21 июля. По предварительным данным, лопнула выхлопная труба судна и произошло его затопление. Из-за этого машина и начала стремительно идти на дно. Состояние пострадавшего мужчины первоначально оценивалось как тяжелой степени. Остальных членов экипажа удалось спасти. По словам очевидцев, на борту судна находилось девять человек.

Сейчас следователи и криминалисты пытаются оперативно установить все обстоятельства произошедшего. Пока что они допрашивают очевидцев.

Правоохранители выстраивают и рассматривают самые разные версии произошедшего.