«Паника, дети плакали, а взрослые истекали кровью»: Очевидцы рассказали страшные подробности обрушения моста в Ленобласти

Мост обрушился во время проведения фольклорного фестиваля. Фото: t.me/lugasluh

В Луге обрушился мост, на котором находилась толпа людей. В это время там проходил фестиваль фольклора «Ольгины берега». Все произошло внезапно и обернулось настоящим кошмаром: началась всеобщая паника, дети заплакали, взрослые закричали, некоторые очевидцы кинулись на помощь пострадавшим.

- Мне оставалось всего 20 метров, чтобы я тоже стала пострадавшей. Немного задело мостом – болит колено. Я видела двух пострадавших: мужчину и женщину. Мужчина потерял сознание, его привели в чувства и не давали «отключиться» до приезда скорой. А у женщины рассечена голова, - рассказала spb.kp.ru Екатерина, которая стала участницей фестиваля и видела происшествие.

- Многие просили людей отойти с моста, так как он старый, и народу на нем было очень много. Пострадал мужчина, который во время обрушения моста стоял под ним. Его вытащили и пытались привести в чувства. Другая девушка истекала кровью – рассекла лоб, - рассказала spb.kp.ru очевидец Ольга.

Мост проломился пополам. Фото: СОЦСЕТИ

По официальным данным, из-за обрушения моста погиб один человек, а еще пятеро – пострадали. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

- Сейчас пятеро пострадавших проходят обследование в Лужской межрайонной больнице. Двое из них - самостоятельно обратились в учреждение. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи, - рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

ОФИЦИАЛЬНО

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

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