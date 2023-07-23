Обручальное кольцо, шпагу и аккордеон забывали пассажиры в метро Петербурга

В метро Петербурга за первую половину 2023 года пассажиры потеряли более 2 тысяч вещей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 2,2 тысячи различных вещей забывали пассажиры в метро Петербурга. Среди интересных находок оказались водолазный костюм, полотенцесушитель, когтеточка, шпага, аккордеон, микрофон, скрипка в футляре, швейная машинка «Подольск», перфоратор, дрель, ноутбук, стерилизатор для хирургических инструментов. А кто-то даже потерял обручальное кольцо. Такими данными поделились в пресс-службе Петербургского метрополитена.

- Среди других необычных находок числится мужская шляпа, самокат, электросамокат, скейтборд, велосипед, шлем, робот-пылесос, набор для сварки труб, чугунный утюг, электрическая турка, картина, бутылка с алкоголем, документы на квартиру, набор «Сапсан» для пассажира, костыли, постельное белье, телескопическая дубинка, детская коляска, детская инвалидная коляска, - добавили в пресс-службе.

Чаще всего пассажиры теряли вещи на узлах «Площадь Восстания» - «Маяковская» и «Невский проспект» - «Гостиный двор», а также на станциях, «Площадь Ленина», «Проспект Ветеранов», «Международная», «Шушары», «Беговая», «Девяткино», «Старая Деревня» и «Рыбацкое». Из общего количества потеряшек уже более 1,2 тысячи вещей вернули своим владельцам.

Все найденные в метро вещи передают дежурному по станции. Там они хранятся 10 дней, а после отправляются в Центр утерянных документов и средств связи на Большой Монетной улице, 16. Чтобы вернуть свои вещи, пассажиру надо иметь при себе паспорт.