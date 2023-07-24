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Происшествия24 июля 2023 10:08

Бывший бойфренд Ольги Бузовой отделался условным сроком, обманув покупателя автомобилей на 6,2 млн рублей

Радий Лебедев пообещал приятелю помочь купить на аукционе три машины, стоимостью гораздо ниже рыночной
Анастасия НУРАДИЛОВА
Лебедев помогает бывшей жене и своему маленькому ребенку. Фото: СОЦСЕТИ

Лебедев помогает бывшей жене и своему маленькому ребенку. Фото: СОЦСЕТИ

Суд в Петербурге вынес приговор бывшему возлюбленному Ольги Бузовой Радию Лебедеву. Мужчину несколько раз ловили на махинациях с автомобилями. Одна из таких историй произошла в ноябре 2021 года. Лебедев убедил своего знакомого купить на аукционе Porsche Cayenn стоимостью почти 3,5 миллиона рублей, то есть гораздо дешевле настоящей цены такой машины. Радий обещал приятелю помочь и уговорил его купить еще и зимнюю резину за 170 тысяч.

Но на этом мошенник не остановился. Доверчивый приятель перевел на его счета деньги еще и за второй автомобиль Land Rover Range Rover Sport, стоимостью якобы 1,9 миллион рублей и третий - Volkswagen Polo за 250 тысяч рублей. Никакие машины Лебедев, конечно, передавать не собирался, это был обман.

Экс-бойфренд Бузовой не в первый раз попался на мошенничестве. Фото: СОЦСЕТИ

Экс-бойфренд Бузовой не в первый раз попался на мошенничестве. Фото: СОЦСЕТИ

Позже горе-бизнесмен получил еще 200 тысяч, а затем 195 тысяч за ноутбук MacBook. Таким образом, он причинил приятелю материальный ущерб на 6,2 миллиона рублей.

- Лебедев полностью признал свою вину и раскаялся. Он извинился перед потерпевшим, частично возместил ущерб. Он часто помогал благотворительному фонду, активно помогал батальонам народной милиции ДНР, помогает бывшей жене и своему маленькому ребенку, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил ему три года условно и штраф – 500 тысяч рублей. Деньги обманутому другу тоже придется полностью вернуть. Лебедева отпустили в зале суда. Напомним, ранее он обманул другого мужчину на 3,6 миллиона рублей по такой же схеме и тоже отделался условным сроком.

О том, что между Радием Лебедевым и Ольгой Бузовой завязался роман, ранее сообщали светские СМИ.

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