Бывший бойфренд Ольги Бузовой отделался условным сроком, обманув покупателя автомобилей на 6,2 млн рублей

Лебедев помогает бывшей жене и своему маленькому ребенку. Фото: СОЦСЕТИ

Суд в Петербурге вынес приговор бывшему возлюбленному Ольги Бузовой Радию Лебедеву. Мужчину несколько раз ловили на махинациях с автомобилями. Одна из таких историй произошла в ноябре 2021 года. Лебедев убедил своего знакомого купить на аукционе Porsche Cayenn стоимостью почти 3,5 миллиона рублей, то есть гораздо дешевле настоящей цены такой машины. Радий обещал приятелю помочь и уговорил его купить еще и зимнюю резину за 170 тысяч.

Но на этом мошенник не остановился. Доверчивый приятель перевел на его счета деньги еще и за второй автомобиль Land Rover Range Rover Sport, стоимостью якобы 1,9 миллион рублей и третий - Volkswagen Polo за 250 тысяч рублей. Никакие машины Лебедев, конечно, передавать не собирался, это был обман.

Экс-бойфренд Бузовой не в первый раз попался на мошенничестве. Фото: СОЦСЕТИ

Позже горе-бизнесмен получил еще 200 тысяч, а затем 195 тысяч за ноутбук MacBook. Таким образом, он причинил приятелю материальный ущерб на 6,2 миллиона рублей.

- Лебедев полностью признал свою вину и раскаялся. Он извинился перед потерпевшим, частично возместил ущерб. Он часто помогал благотворительному фонду, активно помогал батальонам народной милиции ДНР, помогает бывшей жене и своему маленькому ребенку, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил ему три года условно и штраф – 500 тысяч рублей. Деньги обманутому другу тоже придется полностью вернуть. Лебедева отпустили в зале суда. Напомним, ранее он обманул другого мужчину на 3,6 миллиона рублей по такой же схеме и тоже отделался условным сроком.

О том, что между Радием Лебедевым и Ольгой Бузовой завязался роман, ранее сообщали светские СМИ.