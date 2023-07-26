Нейросеть обошла около 400 конкурентов в конкурсе АО «ЗАСЛОН» и Литрес Самиздат

Нейросеть наравне с 38 авторами претендует на одно из 10 призовых мест для писателей. Еще 10 победителей жюри выберет из 50 финалистов-чтецов.

Это уже второй сезон литературного конкурса «Проект особого значения». Он был организован АО «ЗАСЛОН» и платформой для digital-авторов Литрес Самиздат с целью поспособствовать популяризации профессии инженера и литературного жанра научной фантастики, а также помочь молодым писателям и чтецам выйти на большую читательскую аудиторию.

«Инженеры, конструкторы, ученые — это очень творческие, увлекательные профессии, и преуспевать в них без вдохновения сложно, как и в литературе. Авторы научной фантастики черпают идеи в уже совершенных открытиях и достижениях, и своими произведениями воодушевляют людей на новые необычные разработки, нестандартные ходы. Таким образом мы вместе повышаем престиж инженерных специальностей и помогаем развивать технологии, которые двигают человечество вперед», — комментирует пресс-служба АО «ЗАСЛОН».

«В работах чтецов оценивается мастерство, драматургия, способность раскрыться у микрофона, донести мысль автора до слушателя, увлечь его рассказом», — делится Александр Шаронов, голос телеканала ТВ-3, радио NRJ, издательства Bombora, чтец книг и создатель Союза Дикторов.

«Произведения участников конкурса возвращают читателям старую добрую фантастику, причем в ее лучших традициях. Ведь главные герои этих произведений — не очередные попаданцы к Ивану Грозному или подростки, угодившие в магическую академию, а люди ума и труда. Те, кто надеется не на волшебство и удачу, а на себя, свои разум и руки. Это дорогого стоит», — уверен Александр Васильев, российский фантаст, автор циклов книг «Ученики Ворона», «А. Смолин, ведьмак».

В этот раз организаторы приняли почти 650 заявок — в полтора раза больше, чем в 2022 году. Нейросеть стала участником впервые, и какой именно рассказ принадлежит ей, эксперты не знают. Таким образом создатели конкурса решили проверить, способен ли искусственный интеллект создать качественный, интересный художественный текст.

Имена победителей станут известны 28 августа, а лучшие рассказы попадут в специальный сборник от Литрес Самиздат, который будет представлен как текстовой, так и аудиоверсией. Если среди победителей окажется нейросеть, ее рассказ будет включен в антологию, но призовое место и денежное вознаграждение организаторы передадут участнику, следующему за ней в рейтинге.

Призовой фонд конкурса «Проект особого значения» составляет 1 400 000 рублей. Церемония награждения и презентация сборника пройдут в октябре 2023 года.

Справка:

Акционерное общество «ЗАСЛОН» — петербургский разработчик и производитель радиоэлектронного вооружения и аппаратуры. С 2022 года организует «Проект особого значения» — литературный конкурс для писателей и чтецов.

О группе компаний «ЛитРес»

Группа компаний «ЛитРес» включает бренды Литрес, MyBook, LiveLib, Литрес Самиздат, Литрес Чтец и Литрес Библиотека.

Литрес Самиздат — издательская платформа для digital-авторов с бесплатным доступом к 30 миллионам читателей. Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: Литрес, Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).

Литрес Чтец — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. В 2022 году более 43% от общего количества произведений в аудиоформате, представленных в каталоге сервиса, было записано участниками проекта.

Первый литературный конкурс «Проект особого значения» проходил с 29 марта по 14 сентября 2022 года, а финал с торжественной церемонией награждения состоялся в Санкт-Петербурге 7 октября 2023 года. На конкурс были представлены сотни рассказов, так или иначе отражающих жизнь и труд инженера, героя нашего времени, человека, создающего инновационные вещи, двигающие цивилизацию в будущее. В финал прошли 16 авторов, получивших награды и признание в разных номинациях. Победителем стал фэнтезийно-детективный рассказ Игоря Соловьева «Четвертая смена» (г. Москва).

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