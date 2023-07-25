«Мне предлагали сходить к психиатру»: Петербуржец отправился в двухмесячное путешествие до Владивостока на трехколесном скутере

Скутер может разогнаться только до 80 километров в час. Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржец собирается поставить новый рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Задумка оригинальная: он проедет 10 тысяч километров на трискутере. Путь авантюриста лежит от Северной столицы до Владивостока. Длинный маршрут блогер планирует проехать за два месяца. 23 июля водитель Антон Кухта стартовал на Дальний Восток.

- Миссия проекта: вдохновить людей и показать, что нет преград для реализации любого замысла, - написал он в социальных сетях.

Про Triscooter Maverick известно, что он может разгоняться максимум до 80 километров в час, а максимальная мощность транспорта всего 11 лошадиных сил. Антон рассказывает, что ехать приходится аккуратно, потому что даже огромные фуры передвигается быстрее. Петербуржец делает все, чтобы не мешать другим водителям, но едет со средней скоростью в 60 километров в час. А мини-машина украшена специальным предупреждающими наклейками.

Петербуржец рассказал, что самое страшное - ехать рядом с фурами. Фото: СОЦСЕТИ

- Не могу сказать, что мне не страшно ехать в окружении фур. Один из вариантов, о котором подумываю - выезжать рано утром на заре, пока нет машин. Тогда есть шанс остаться целым и невредимым. Вероятно, так и поступлю, - пишет Антон Кухта о втором дне путешествия.

К слову, за первый день авантюрист проехал лишь 91 километр, а за второй – уже 230 километров. Путешественник пишет о своих тратах за день и делится впечатлениями ежедневно. Он рассказал, что чиновники долго осматривали необычный транспорт перед поездкой. А когда узнали, что он едет до Владивостока - предложили проверить свое здоровье у психиатра.

Блогер отправился в путешествие 23 июля. Фото: СОЦСЕТИ

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