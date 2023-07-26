«Женат на миллионах»: Музей Петергофа рассекретил клип американского рэпера Gucci Mane с фонтанами и дворцами

Дворец в Петергофе попал в клип к известному американскому рэперу. Фото: кадр с видео пользователя Gucci Mane на YouTube

Американский рэпер Gucci Mane неожиданно для себя сроднился с жителями Петербурга благодаря новому клипу на песню Married With Millions («Женат на миллионах». – Прим.ред.). На видео 43-летний темнокожий парень по имени Рэдрик Делантик Дэвис поет о том, как он поднялся со дна, пережил несколько тюремных сроков и выбился в люди, а теперь купается в золоте и роскоши. И все бы ничего, но на фоне истории о скитании Одиссея из США, показаны кадры… Большого Петергофского дворца.

Россияне тут же завалили рэпера комментариями под клипом на YouTube. Люди шутят, что Дэвис сравнивает себя с русскими царями, и никто не уловил эту глубокую метафору. Теперь его зовут «Гучей Маней» и предлагают налить борща вместо шампанского в новом ролике. Смех смехом, но многие все-таки сошлись во мнении, что рэпер понятия не имеет о том, что именно изображено у него в клипе.

Музыкант хвастается, что на частный самолет и "Ролексы" заработал потом и кровью. Фото: кадр с видео пользователя Gucci Mane на YouTube

- Мой дом чертовски большой, это целое здание, а не какой-то отстой, - кичится американец на видео, пока мелькают кадры величественных петергофских фонтанов, золотого Самсона и самого дворца.

Рэпер пока не ответил русским фанатам. А в самом музее не держат обиды на своеобразный «привет» в свою сторону.

- Да, мы видели клип, - поделились с spb.kp.ru в пресс-службе ГМЗ «Петергоф». – Никто в музей-заповедник не обращался за помощью в съемках. Скорее всего, кадры взяты из стока (фото- и видеобанка. – Прим.ред.). Тот факт, что музей-заповедник «Петергоф» попадает в произведения массовой культуры, еще раз подтверждает, что он один из самых известных мировых культурных объектов.

Редакция spb.kp.ru просмотрела несколько популярных стоков, в том числе от компании-гиганта Adobe. Если Гуччи Мэйн и покупал там кадры из Петергофа, то в копеечку звезде они точно не влетели – за видео длиной в 20-30 секунд он мог отдать чуть больше пяти тысяч рублей.

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