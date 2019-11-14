«Дайте ему уже гражданство»: Солист Rammstein «подрался» на Дворцовой под «Калинку»

14 Нояб. 19:25 2019-11-14T19:25:58+03:00

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Солист Rammstein Тилль Линдеманн, гостивший долгое время в Петербурге в октябре, продолжает дразнить российских поклонников новыми публикациями из Северной столицы. Не секрет, что немецкому музыканту очень понравился город на Неве. Здесь он отрывался на концерте группы «Ленинград», пил пенное с видом на Исаакиевский собор, снимал новый клип и праздновал день рождения Светланы Лободы.

14 ноября в своем Instagram Линдеманн вновь опубликовал пост, связанный с Петербургом. В этот раз на Дворцовой площади он инсценировал шуточную драку с известным актером Петером Стормаре, одевшимся в костюм астронавта. Они сделали это в рамках челленджа #stehaufchallenge, суть которого в повторении сцены потасовки из клипа Steh auf сольного проекта Lindemann. Россияне в комментариях к видео очень тепло приняли перформанс артистов и сошлись во мнении, что Тилль уже обрусел.

- Он там поселился что ли?!

- Для нас он почти что русский!

- Дайте ему уже гражданство!

Добавим, что Линдеманн вернется в Петербург в 2020 году. 2 марта он даст концерт на «Сибур Арене» в рамках сольного проекта.

till_lindemann_official Тилль Линдеманн "дерется" на Дворцовой площади

ИСТОЧНИК KP.RU