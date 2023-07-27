Под куполом: Как изменится консерватория Римского-Корсакова в Петербурге после масштабной реставрации в 2024 году

Теплый бежевый цвет здание носило с момента постройки и до первого капитального ремонта в 1963 году. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик в сфере строительства"

Знатная соседка Мариинского театра, консерватория имени Римского-Корсакова, наконец сбросила многолетние строительные леса. С осени 2021 года на фасаде здания шли реставрационные работы, но до этого момента серьезный эстетический ремонт уже успел перерасти в проблемный долгострой. Еще в 2020 году президент России Владимир Путин обратил внимание на затянувшуюся реконструкцию: первые работы начались за восемь лет до этого.

- Замечательная идея - реконструировать и своевременная, но скоро она превратится просто в беду. Но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю - заняться этим вопросом и довести его до конца, - распорядился тогда президент.

В июне масштабный «настенный» этап большого обновления завершился. Консерватория предстала перед Петербургом в новом старом цвете - стенам вернули исторический тепло-бежевый оттенок. Именно таким было здание сразу после постройки в 1896 году.

- Такой окрас здание носило вплоть до капитального ремонта в 1963 году. Историки, архитекторы, химики-технологи определили первоначальный цвет по результатам расчисток стен, изучения архивных фотографий и материалов, - рассказали Spb.kp.ru в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства», главного заказчика работ.

Реставрационные работы шли долго и кропотливо: специалисты усилили кирпичную кладку, оштукатурили почти восемь тысяч квадратных метров фасадов, обновили две тысячи украшений из гипса и терракоты. Декоративные элементы снимали с насиженных мест и возвращали им свежий вид в специально оборудованных мастерских. Как заметили в ППК «Единый заказчик», большую часть украшений получилось сохранить в первозданном виде. Утраченное воссоздавали по историческим чертежам и фотографиям. Сейчас же на фасаде доделывают архитектурную подсветку.

Реставрация на фасадах началась осенью 2021 года. Для стен даже создали специальный тепловой контур, чтобы в зоне работ поддерживалась комфортная температура. Фото: Олег ЗОЛОТО

ТЕПЛИЦА ДЛЯ СТЕН

Интересно, что для реставрации специалисты подбирали материалы и использовали технологии, аналогичные тем, что применяли в конце XIX века. А еще для исторического здания создали практически курортные условия, чтобы работы обходились без форс-мажоров и шли в шустром темпе.

- В течение двух зим 2021-2023 годов стены были обнесены тепловым контуром. Это обеспечивало определенную плюсовую среднесуточную температуру - выше +7 градусов - и позволяло проводить реставрацию в соответствии с нормами, - рассказали в компании-заказчике.

Сложную работу провели и на кровле консерватории: там смонтировали стальные балки, которые будут использовать для подвеса приборов освещения в Зале имени Рубинштейна, он же Большой зал. Его превратят в дивную «конфетку» - в нем заработает технология переменной акустики, и Большой зал станет одним из крупнейших в Европе с богатым звучанием.

Светопрозрачные купола вырастут над внутренними дворами консерватории. В них оборудуют кафе и пространства для творческих мероприятий. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик в сфере строительства"

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА

Консерватории хоть и несколько веков, но она не стесняется молодиться за счет современных деталей. В обновленном здании теперь обустроят столовую и кафе, а также пространства для творческих мероприятий. Все это изобилие разместят над внутренними дворами.

- Над дворами консерватории возводятся два светопрозрачных купола. Это позволит увеличить полезную площадь здания более чем на шестьсот метров, - объяснили в пресс-службе Единого заказчика.

Установка конструкции из стекла и алюминия началась в июне. Два уникальных купола разработали и изготовили специально для консерватории.

Стеклянно-алюминиевые купола изготавливали специально для консерватории. Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик в сфере строительства"

ОФИЦИАЛЬНО

В строй консерватория готова войти уже в 2024 году, сообщили в пресс-службе компании. Поклонникам классической музыки и органных концертов можно готовиться к покупке билетов - первое музыкальное событие в посвежевшем здании проведут в следующем году.