Владимир Путин потребовал закончить реставрацию петербургской консерватории

Консерватория ждет окончания ремонта не первый год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблема реставрации здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова поднялась на самый высший уровень. 23 сентября, выступая перед членами Совета Федерации, закончить работы на проблемном объекте потребовал президент России Владимир Путин.

- Не могу не обратить внимания на ремонт и реконструкцию петербургской консерватории. Замечательная идея, которая скоро превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание руководства города и прошу и вас, коллеги, и правительству напоминаю: заняться этим вопросом и довести его до конца, - заявил глава государства.

Напомним, что работы в консерватории планировалось начать в 2012-м году. В 2014-м Министерство культуры России выделило на реставрацию два миллиарда рублей. Работы должны были быть завершены к 2017-му, но объект стал долгостроем.

Артисты ютились в соседнем здании и даже в туалетах, а делом занялись правоохранительные органы. Летом 2020 года Следственный комитет завел уголовное дело за хищение средств, а глава СК взял дело под личный контроль.