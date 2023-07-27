Ирину Винер-Усманову наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени на саммите «Россия-Африка» в Петербурге

Ирину Винер-Усманову поздравили все присутствующие на церемонии награждения. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Саммит «Россия-Африка» проходит в Петербурге с 27 по 28 июля. В рамках него в «Экспофоруме» прошла встреча с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Ее наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ранее указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ датирован 20 июля, его уже опубликовали на официальном портале правовой информации.

- Это не только ваша награда, но и наша награда, беззаветно преданных вам. Ваши девочки не просто готовят под вашим руководством новые программы, а каждый раз миру показывают эту гимнастику, - отметил ведущий церемонии Дмитрий Губерниев.

- Для нас очень важна Африка. Это континент выдающихся и гениальных спортсменов. Во многих видах спорта. В том числе, в гимнастике. Я всегда мечтала готовить девочку из Африки. Нам предложили тренировать детей из Никарагуа. Конечно, мы этим займемся, - скромно ответила на поздравления выдающийся тренер.

Ирина Винер-Усманова, Роман Ротенберг и Дмитрий Губерниев пообщались перед церемонией. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Напомним, Ирина Винер-Усманова является президентом федерации по художественной гимнастике. Одной из ее выдающихся учениц стала Алина Кабаева. К слову, около года назад знаменитая тренер высказалась по поводу отстранения России от международных соревнований. По ее словам, в этом нет никакой трагедии. Гимнастки не пропадут, они будут тренироваться за сборную родной страны, а состязаться между собой, ведь в России 80 регионов.

На церемонии также наградили тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга. Первый вице-президент хоккея получил Орден Почета.

Роман Ротенберг тоже получил свою награду. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

СПРАВКА «КП»

Ирина Винер-Усманова занималась художественной гимнастикой с 11 лет. В 2008 году она стала Президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, а до этого занимала должность вице-президента технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики. Сейчас она также является главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

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