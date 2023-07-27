Батюшки из Уганды, очереди из «Мерседесов» и огромные стенды: В Петербурге стартовал первый день саммита «Россия-Африка»

Священники из Уганды около макета будущего православного храма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саммит «Россия-Африка» стартовал в Петербурге 27 июля. Он пройдет в городе до 28 июля, но уже понятно, что у события все шансы обойти по масштабу даже ежегодный ПМЭФ. К слову, саммит проводят лишь второй раз. До этого он был в 2019 году в Сочи. Поэтому следующий стал очень ожидаемым событием. Правда, из-за него придется потерпеть некоторые ограничения.

- 27 и 28 июля 2023 года с 07:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 въезд в поселок «Шушары» и выезд из него будет закрыт, - предупреждали петербуржцев в комитете по транспорту.

Кроме этого в городе перекрыты некоторые дороги, а трассу в аэропорт сузили до конца месяца. Но все ограничения стоили того, ведь именно Петербургу выпала честь принять в гостях множество делегаций из стран Африки. Самим участникам форума тоже придется постоять в заторах: столько желающих посетить событие, что образовались пробки: на дороге собрались очереди из "Мерседесов".

Для посетителей форума подготовили необычный инсталляции. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В «Экспофоруме» уже побывали корреспонденты «Комсомолки». Они увидели огромную выставку техники – от военной до спасательной, «Лады», которые теперь собирают в Северной столице, выставка картин и разноцветные инсталляции разных геометрических форм. Стенды африканских стран тоже не позволят пройти мимо них – тут тебе и алжирское вино, и еда заграничная, и секция, посвященная инвестициям. Каждый найдет стенд по душе.

Стенды с макетами техники разместились в "Экспофоруме". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставку картин организовали на саммите. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Особенного внимания заслуживают посетители форума. Как положено на таком мероприятии, в основном, все одеты в деловые костюмы. Но есть и те, кто представляет страну в народной одежде. Среди посетителей саммита затесались африканские священники в черном традиционном обличии: это батюшки из Уганды, которые представляют макет будущего православного храма. Иностранцы же - с интересом рассматривают российские стенды с матрешками и другими национальными атрибутами.