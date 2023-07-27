«Обгорели, трудно дышать»: Выжившая в крушении вертолета на Алтае петербурженка рассказала о чудесном спасении

Выжившая в крушении вертолета на Алтае петербурженка рассказала, что чудом выбралась из хвоста. Фото: СОЦСЕТИ

Авиакатастрофа произошла накануне в Республике Алтай. Там загорелся вертолет с 15-ю пассажирами. Причиной жуткой катастрофы стало касание одной из частей транспорта линии электропередачи, после чего воздушное судно опрокинулось. Среди пострадавших оказались двое жителей Петербурга. Одна из пострадавших и чудом выживших – Елена Левшукова – рассказала spb.kp.ru о своем состоянии после трагедии и невероятном спасении.

– Говорить и дышать практически не могу. Вероятно, обожгла горло дымом, сильный отек. Чудо, что оказалась жива. Сейчас получила дозу лекарств. Спать сильно хочется, – поделилась пострадавшая женщина.

Она уточнила, что в рубашке родились еще две девушки. Одна из них даже смогла отделаться легкими ушибами. А Елена и ее знакомая Юлия «слегка обгорели». Но петербурженка убеждена: им очень повезло, по сравнению с другими туристами. От самого вертолета остался только каркас. Охваченный огнем «корабль» тушили оперативно прибывшие на место трагедии сотрудники МЧС. События этого жуткого дня кажутся пострадавшей смазанными.

Загоревшийся вертолет тушили сотрудники МЧС. Фото: t.me/mchs_official

– Мы не слышали, что говорил пилот перед аварией. Они сидели отдельно от нас, закрылись в кабине, – рассказала жертва авиакатастрофы.

Сейчас 43-летняя Елена восстанавливается, а дома выздоровевшую маму после несостоявшегося отдыха ждут две ее дочки.

Ранее spb.kp.ru писала, что в трагедии погибли четыре пассажира. По предварительной информации, еще десять человек пострадали, а двум – медицинская помощь не понадобилась. Ситуацию прокомментировал и глава города Александр Беглов.