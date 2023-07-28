В Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ отменили воздушную часть парада

Авиационную часть парада в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте отменили по соображениям безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 30 июля 2023 года, Санкт-Петербург и Кронштадт примут военно-морской парад в честь празднования Дня ВМФ. Он начнется в 11.00, но закончится раньше обычного. В этом году от воздушной части парада (авиации) решено было отказаться. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ВМФ.

- Действительно, авиации в этом году на День ВМФ в Петербурге и Кронштадте не будет, - отметили в ведомстве. - Это связано с безопасностью.

Напомним, в праздновании Дня ВМФ в Петербурге будет принимать участие президент России Владимир Путин, а также некоторые главы африканских стран, которые с 27-28 июля находятся в Петербурге и принимают участие в саммите Россия - Африка. Для проведения парада в городе с 10.30 до 12.15 будут разведены сразу четыре моста - Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Также почти весь центр города временно перекрыт для движения транспорта.

Зрители смогут посмотреть военно-морской парад по телевизору или с набережных. В акватории Невы в центре Северной столицы и в акватории Большого Кронштадтского рейда пройдут корабли, суда и подводные лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего - 37 кораблей и катеров, четыре подлодки и восемь парусных судов. Вечером на Дворцовой площади перед зрителями выступил Олег Газманов, а в 22.30 от Петропавловской крепости прогремит салют.