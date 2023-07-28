«Эту футболку мне послал Бог»: Участник саммита «Россия-Африка» объяснил, почему носит одежду с изображением Владимира Путина

Лама Жак Севоба живет в России с 1986 года. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«Эта футболка досталась мне от Бога». Так начинает свой рассказ темнокожий мужчина, который стал участником саммита «Россия-Африка». В отличие от многих иностранцев, которые приехали на площадку форума издалека, он живет в России с 1986 года. Из толпы Лама Жак Севоба выделяется одеждой с изображением президента России Владимира Путина.

- Однажды я увидел эту футболку в магазине около метро. Я очень хотел ее купить. Но потом понял, что не взял с собой никаких денег. Я стал звонить дочке и жене, но они два часа не отвечали, а я решил, что не уйду из магазина, пока не куплю ее. В итоге они обе отправили мне деньги, когда вышли на связь.

Мужчина рассказал, что любит Россию и Владимира Путина. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Мужчина рассказывает, что его теща работала в Кремле и безумно уважала Владимира Путина. Когда его показывали по телевизору, женщина всегда звала зятя и всю семью. Хотя, тогда Путин еще не руководил страной, но все родственники Жака предполагали, что он станет хорошим руководителем.

- Одна из причин, почему я люблю Путина, это моя дочь. Она хороший врач. Она закончила медицинский вуз с красным дипломом. И это благодаря России. Если бы я оказался рядом с Путиным, я бы ему объяснил, что Бог с ним, и вся Африка с ним.

Другие участники саммита пытались выкупить футболку Жака. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Футболку, в которой ходит Жак, он бережет уже долгое время. И на саммите он ходит только в ней, потому что переживает, что кто-то из гостей может забрать ее себе. Мужчине даже предлагали продать одежду, нашелся покупатель. Но Жак категорически отказался.

- Я не отдам ее даже за 1000 долларов, - заявил он.

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