Аллея городов-героев с землей с мест сражений может появиться в Петербурге

В Петербурге предложили создать аллею городов-героев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге может появиться мемориал в виде Аллеи городов-героев. С такой инициативой к губернатору Александру Беглову обратилась депутат Госдумы Ольга Занко. Предполагается, что внутри каменных блоков, которые установят на аллее, будут размещены капсулы с землей с мест сражений. Этим поделился у себя в соцсетях Александр Беглов.

- Поручил коллегам проработать идею, - добавил губернатор.

На инициативу отреагировала председатель правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. По ее словам, эту идею надо обсудить с ветеранскими и общественными организациями, а также с жителями Северной столицы. В связи с этим губернатор попросил у петербуржцев обратную связь. Отметим, что многие уже восприняли эту инициативу положительно.

А некоторые комментаторы вспомнили, что в Петербурге уже есть Пулковский парк, который задумывался как Парк городов-героев. На его территории расположена церковь Георгия Победоносца, в основание которого как раз заложены капсулы с землей из этих городов. Поэтому чиновникам предложили доработать эту идею в парке.