Концерт Гарика Сукачева в Карелии пройдет без рок-музыканта из-за его госпитализации

Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья накануне концерта в Карелии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья накануне концерта в Карелии, который намечен на 29 июля. Однако выступление состоится в Рускеала на Хуторе Елки и без рок-музыканта. Его проведут в формате «народного караоке». Об этом сообщили в официальной группе исполнителя в соцсети «ВКонтакте».

- Весь наш оркестр и техническая группа на месте. Мы готовы играть для вас. Мы хотим, чтобы вы провели этот вечер достойно, и сделаем для этого все возможное! Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы вместе споем наши любимые песни: «Дорожная», «Ольга», «А я милого узнаю по походке», «Бабушка» и другие, - передает команда рок-музыканта.

Организаторы мероприятия добавили, что купленные билеты можно вернуть. При этом на вход на площадку сделают свободным, так что попасть на «народное караоке» смогут даже те, кто не покупал билет.