Сад-трансформер открылся на Якорной площади в Кронштадте

Якорная площадь в Кронштадте теперь цветет. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Сад-трансформер открыли на Якорной площади в Кронштадте. Утром в воскресенье, 30 июля, рабочие доделывают последние штрихи, а жители и гости города вовсю фотографируются с самыми разными цветами. Очевидцем преображения площади стала фотокорреспондент spb.kp.ru.

Сад закроют в сентябре, успейте насладиться моментом! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Внешне сад похож на тот, что недавно установили у Мариинского дворца в Петербурге. Все те же «мобильные» горшки с самыми разными растениями. Не скроем, небольшая часть из цветов уже слегка завяло, но их наверняка будут приводить в норму.

Сад уже пользуется популярностью. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Среди кустов и горшков на площади постелили газон и расставили лавочки. Предполагается, что кроме этого на площади будут проходить культурные мероприятия – каждую неделю. На сайте администрации Кронштадта уже опубликовали расписание. Накануне, 29 июля, там прошел тематический концерт «Влюбленные в море».

Сад называется трансформером, потому что его легко перенести в другое место. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- На мероприятии исполнили песни, посвященные морям, рекам и людям, связавшим свою жизнь с водной стихией. Также зрители приняли участие в лотерее с памятными призами, - ранее рассказывали в местной администрации.

Высадили большое количество кустов и цветов: вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Добавим, что сад проработает до первых недель сентября, пока будет сохраняться теплая погода.

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