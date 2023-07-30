Сад-трансформер открылся на Якорной площади в Кронштадте

Якорная площадь в Кронштадте теперь цветет.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Сад-трансформер открыли на Якорной площади в Кронштадте. Утром в воскресенье, 30 июля, рабочие доделывают последние штрихи, а жители и гости города вовсю фотографируются с самыми разными цветами. Очевидцем преображения площади стала фотокорреспондент spb.kp.ru.
Сад закроют в сентябре, успейте насладиться моментом!
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Внешне сад похож на тот, что недавно установили у Мариинского дворца в Петербурге. Все те же «мобильные» горшки с самыми разными растениями. Не скроем, небольшая часть из цветов уже слегка завяло, но их наверняка будут приводить в норму.
Сад уже пользуется популярностью.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Среди кустов и горшков на площади постелили газон и расставили лавочки. Предполагается, что кроме этого на площади будут проходить культурные мероприятия – каждую неделю. На сайте администрации Кронштадта уже опубликовали расписание. Накануне, 29 июля, там прошел тематический концерт «Влюбленные в море».
Сад называется трансформером, потому что его легко перенести в другое место.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
- На мероприятии исполнили песни, посвященные морям, рекам и людям, связавшим свою жизнь с водной стихией. Также зрители приняли участие в лотерее с памятными призами, - ранее рассказывали в местной администрации.
Высадили большое количество кустов и цветов: вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Добавим, что сад проработает до первых недель сентября, пока будет сохраняться теплая погода.
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