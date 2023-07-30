45 подлодок, парусников и военных судов: Масштабный парад кораблей прошел на Неве в Петербурге

Парад военных кораблей завершился в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Завершился грандиозный парад 45 военных кораблей в Петербурге и Кронштадте. Старт ему дал лично Владимир Путин, перед этим обойдя на катере всю парадную линию судов. Вместе с верховным главнокомандующим за мероприятием наблюдали и лидеры нескольких стран Африки, задержавшиеся в Петербурге после саммита.

В Кронштадте было многолюдно. Для ветеранов и почетных гостей построили отдельную трибуну рядом с оркестром. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Гости из Африки остались в восторге от мощи российского флота. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Россия последовательно наращивает мощь своего флота, только в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов, - сообщил президент на открытии парада и поздравил с праздником всех, кто связан с флотом.

Парад открывал лично Владимир Путин. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Всего в параде приняли участие 33 военных корабля и катера, а также четыре подлодки и восемь парусных судов. Кроме этого на Неве расставили 11 современных кораблей из флагманских проектов – их можно наблюдать от Петропавловской крепости до Дворцового моста.

Восемь парусных судов приняли участие в параде. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- В прохождении строя кораблей по Неве задействовали 10 катеров и 4 корабля Военно-морского флота, погрануправления ФСБ и ГУ МЧС по СПб. Среди них, например, противодиверсионные катера БФ «Нахимовец», «П-468», «П-474» с флагами, десантные катера БФ: «Алексей Баринов» с ботиком Петра I и «Иван Пасько», - уточнили spb.kp.ru в пресс-службе ВМФ.

Всего на параде было 45 кораблей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Некоторые судна прибыли в Северную столицу из Североморска. В самом конце парада экипажи парусных кораблей прошли в сторону дамбы перед зрительскими трибунами.

Корабли прошли из Петербурга в Кронштадт. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

К слову, о зрителях. Толпы людей рванули в центр города еще с девяти часов утра. В Северной столице перекрыли движение транспорта на главных набережных и улицах. А ближе к 10 часам начались вынужденные ограничения на вход в ближайшие к параду станции метро. Например, из «Адмиралтейской» на выход работали все четыре эскалатора.

И куда же без передовых подводных лодок. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Добавим, что день ВМФ продолжится концертом с участием Олега Газманова. А в 22:30 обещают дать артиллерийский салют. За всеми событиями вы сможете проследить на сайте spb.kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Признания Аршавина, африканская жвачка и люди в шубах: В Петербурге завершился саммит Россия-Африка

В Петербурге завершился саммит Россия-Африка (подробности)