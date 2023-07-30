Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023: Тысячи моряков и зрителей, 45 кораблей и подлодок

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Лучшие фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023

Отгремел масштабный парад военных кораблей. Открывал его лично Владимир Путин, который обошел на катере несколько судов и поприветствовал моряков. Мероприятия продлилось чуть больше часа. По традиции на нем были и фотокорреспонденты spb.kp.ru. Так что спешим показать лучшие фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023 года.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В параде приняло участие сразу 45 кораблей, среди которых были и парусники, и подводные лодки. За ними с берегов Невы наблюдали тысячи зрителей.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Северной столицы перекрыли движение транспорта на главных улицах и набережных. По периметру установили металлические рамки для прохода к местам просмотра за кораблями. Наши журналисты заметили много моряков с флагами своих войсковых частей. Бескозырок и тельняшек было тоже полно. Точное число участников подсчитают ближе к вечеру.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поисках лучшего места зрители вставали на поребрики, фонари, залазили на подоконники и все, что попадалось под руки и ноги. Полиция ни на кого не ругалась, вокруг была праздничная атмосфера.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем в Кронштадте установили специальные трибуны для ветеранов, гостей из Африки и почетных гостей. Рядом играл оркестр. Корабли проходили совсем рядом с сушей, вызывая восторг у зрителей.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

К слову, о военной технике. Она была самая разнообразная. 33 корабля и катера, четыре подлодки и восемь парусных судов.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Для показа в Санкт-Петербурге на Неве расставили пять кораблей современных проектов и шесть парусных судов. Они расположились от Петропавловки до Дворцового моста: это парусный линейный корабль «Полтава», «Зеленый Дол», «Буря». Между Дворцовым и Благовещенским мостами: «Санкт-Петербург», «Неустрашимый» (напротив Сенатской набережной), «Великие Луки». На стрелке Васильевского острова куттер «Лукулл», бриг «Триумф», шхуны «Ольга», «Надежда» и бриг «Россия», - поделились в пресс-службе ВМФ России.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Добавим, что парад завершился проходом кораблей в сторону дамбы в Кронштадте.

Фото с парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

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