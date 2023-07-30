«Живы будем, не помрем»: Гарик Сукачев впервые вышел на связь после госпитализации в Карелии и опроверг слухи об алкоголизме

Гарик Сукачев вышел на связь после госпитализации в Карелии. Фото: vk.com/garik_sukachev

Известный рок-музыкант Гарик Сукачев продолжает восстанавливаться в одной из больниц Карелии после внезапной госпитализации перед концертом в Рускеале. Спустя сутки молчания он смог написать видеообращение из своей палаты, в котором призвал не верить всем, кто пишет о том, что он якобы слег из-за алкоголизма. При этом на записи заметно, что на груди певца приклеены электроды, похожие на те, что отслеживают электрокардиограмму пациента.

- Я загремел в больницу. Но концерт состоится. Наш оркестр, конечно же, там. Прошу у всех вас прощения. Но все мы живые люди, все мы болеем. Все болезни проходят, и мы обязательно приедем еще раз, это точно. Я вправду хотел встретиться с каждым из вас. Ну и уже появились в Интернете какие-то «прекрасные» новости обо мне, которые годами пишут о моем «алкоголизме». Вот что хочу сказать. Я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями. Но как-то нифига не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет. Хотя можете писать все, что хотите. Флаг вам в руки. А остальным нормальным людям: «Живы будем, не помрем!», - заявил музыкант и улыбнулся под конец.

Добавим, что команда музыканта не комментировала новости о его госпитализации. Директор Сукачева разве что заявил, что тот переутомился. Минздрав Карелии тоже не внес ясность в ситуацию, сославшись на медицинскую тайну в разговоре с spb.kp.ru. Ранее «Комсомолка» уже писала о зависимостях рок-певца. В частности, в 2016 году он загремел в реанимацию с отеком мозга после того, как выпил слишком много спиртного.

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