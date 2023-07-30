«Как они бегут, как атакуют!»: «Комсомолка» вручила женскому «Зениту» награду «Медиаперсона года»

Гендиректор и главные редактор "КП в Петербурге" Ирина Жеглова вручила женскому "Зениту" награду "Медиаперсона года" Фото: ФК "Зенит"

Женский футбол в России на подъеме. Здесь, конечно, сказывается эффект низкой базы. Потому что раньше его в России не было от слова «совсем». А теперь вроде бы что-то проклевывается. В РФС даже приняли целую программу по развитию женского футбола. То есть у РФС есть в плане женщин какая-то тактика, и он ее придерживается. Хорошо! Значит, скоро будет еще больше матчей, команд, звезд и, наверное, доходов. Потому что в профессиональном спорте все упирается в доходы.

НЕ ТОЛЬКО ДРИБЛИНГ

Среди шагов, которые предпринимает Российский футбольный союз: выпуск директивы, что все команды РПЛ должны создать департамент женского футбола. И они создают. Кто-то раньше, кто-то позже. Команды победнее позже. Побогаче – раньше. «Зенит», понятно, тут был в авангарде. Женский футбольный клуб «Зенит» существует уже четвертый год. В прошлом году выиграли чемпионат страны. А в этом году – взяли суперкубок. За такую прыть «Комсомольская правда в Петербурге» наградила команду титулом «Медиаперсона года». Эта награда традиционно вручается тем, кто особенно ярко проявил себя на медийном поле. Женский «Зенит» себя проявил более чем активно. В июне, когда мужчины в футбол не играют, о девушках в сине-бело-голубых футболках говорили все любители игры.

Женский "Зенит" за последний год собрал не только пачку титулов, но и прибавил в узнаваемости в медиа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор и главный редактор издания Ирина Жеглова вручила капитану команды Ксении Цыбутович эту симпатичную статуэтку перед началом матча с «Чертаново». Наверное, поэтому петербургские девушки начали играть в футбол окрыленно, как будто им только вручили кубок за победу в Лиге чемпионов, как минимум. Потом, правда, темп игры спал. Женский футбол вообще вещь немного нестабильная. Пока нестабильная. Бежит, кажем, нападающий с мячом, показывает дриблинг, обыгрывает красиво двоих, а потом бац – и наступает на мяч – потеря. Думаешь, случайность, с кем не бывает. Но потом этот же нападающий такой же трюк еще раза два проворачивает.

Зрители в такие моменты особенно на игроков не давят. Поддерживают. Понимают, что женская психология – штука сложная. Если нападающая сильно расстроится, то вообще никакой игры не будет. Так и карьеру закончить можно.

В матче с "Чертаново" победителя не было. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ДЕВОЧКА ПАЙ» С ТРИБУН

Вообще зрители на женском футболе – понимающие. На центральной трибуне сидит персональный болельщик Анны Диаш. Сам живет в Москве и гоняет за Анной по всем городам. В левой руке у него флаг с изображением футболистки, в правой – мяч, подписанный командой. Сотрудники клуба его фотографирует. Он у них кто-то вроде местной достопримечательности.

Есть и фанаты. Их на игры приходит человек пятьдесят. Раньше было поменьше. Но после того, как карта болельщика разделила всех любителей игры на тех, кто за и тех, кто против, фанаты ходят только туда, где карту болельщика не спрашивают. Поэтому, можно сказать, что FAN ID точно пошел на руку женскому футболу в России. Болеют, кстати, страстно. Кричалки почти все классические, взятые из учебников по болению. Есть только одно отличие – массовое исполнение песни «Девочка пай» Михаила Круга. Песня вроде бы про хорошую женщину, но провокационные строки там тоже есть.

На матчи женского "Зенита" ходит гораздо больше человек, чем на дубль основной мужской команды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Чертаново» в итоге уперлось и не сдавалось.

- Как они бегут! Как атакуют! – провозглашал сидящий на трибуне бывший игрок «Зенита» и сборной Дмитрий Радченко. Ему происходящее нравилось.

Болельщики тоже были довольны. А их на игру пришло почти полторы тысячи. На дубль «Зенита» ходит меньше. Голов же в результате так никто и не забил. Но, кажется, это не самое важное в женском футболе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В субботу «Зенит» провел фестиваль футбола для девочек. В нем участвовали филиалы академии, а также юные футболистки партнера женской команды «Зенита» - команды «ДРОЗД-Волхов».

В завершении прошла автограф-сессия футболистки основного состава «Зенита» Ники Беловой и капитана молодежной команды Маргариты Медведь. А еще все участники фестиваля посетили матч 15-го тура Суперлиги «Зенит» - «Чертаново» и поддержали сине-бело-голубых на трибунах стадиона «Смена». Их скандирование: «Зенит чемпион, побеждает только он!» иногда заглушало крики фанатов.

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