За полгода Петербург заработал 543 миллиарда рублей. С экспертом разбираемся, что это значит

Губернатор города заявил, что Петербург достойно проходит экономическую трансформацию, невзирая на внешние факторы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Северная столица обогатилась на 543 миллиарда рублей за первое полугодие и достойно проходит этап экономической трансформации, несмотря на внешние факторы. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, упомянув, что крупная и приятная глазу цифра составила 52 процента от плана налоговых поступлений на год. Всего власти рассчитывают получить в доход более триллиона рублей.

- Мы не только получили больше, чем в прошлом году, но и более оперативно пускаем средства в дело. Объемы расходов по Адресной инвестиционной программе на 30 июня почти вдвое выше, чем были в 2022-м, - дополнил губернатор и заверил, что благодаря этим расходам запланированное строительство социальных объектов будет завершено в срок.

Редакция попросила экономиста, ведущего программы «Где деньги, чувак?» на Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) Дмитрия Прокофьева перевести финансовую новость на более понятный язык. И вот что оказалось.

По словам эксперта, налоговые сборы в Петербурге действительно растут - спасибо росту бюджетных расходов правительства. Связь здесь простая, объясняет Прокофьев: правительство выделяет средства на реализацию важнейших для страны проектов, федеральные деньги перетекают в региональные предприятия, которые воплощают в жизнь те самые проекты. А где много таких предприятий, там местные власти активно собирают с них налоги на прибыль. Круг замыкается.

Годовой план у властей - достичь более триллиона рублей в доходной части бюджета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А что за экономическую трансформацию проходит город? Губернатор пояснял, что внешние факторы были связаны в том числе с изменениями налогового законодательства и структурными изменениями в доходах.

- Речь идет о том, что растет производство в сфере электроники, оптики, электрооборудования, в сфере того, что в номенклатуре обозначено «металлоизделия». Производства такого рода в Петербурге и поблизости достаточно. Плюс в рост пошла промышленность пищевого сектора в связи с известными ограничениями. Соответственно, сокращаются все остальные отрасли, но с этим пока ничего не поделать, - разъяснил Дмитрий Прокофьев.

При этом эксперт подметил, что конечный результат, который покажет рост доходов, под конец года придется корректировать с учетом инфляции. 500 млрд в этом году при курсе доллара 90 рублей и 500 млрд в прошлом году при долларе 65 рублей - совсем разные вещи.

Между тем в Петербурге не останавливается реализация транспортных и прочих инфраструктурных проектов. Они не дают упасть экономическому потенциалу города.

- Городская экономика сильно зависит от качественного внутригородского транспортного сообщения. Все деньги, которые вкладываются в это направление, вернутся с позитивом, - подытожил эксперт.

Среднемесячные зарплаты, утверждают в правительстве города, прибавили в темпе роста 110,1%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

По словам Беглова, Петербург продолжает накапливать экономический потенциал. Бюджет стабильно наполняется, социальные обязательства перед горожанами выполняются. Кроме того, растет финансирование направлений, которые предусмотрел бюджет. Например, темп роста среднемесячной зарплаты в городе составил 110,1 процента за четыре месяца.

ЦИФРЫ

461 млрд рублей - финансирование расходов (на 96 млрд больше, чем в 2022 году).

108 млрд - расходы на транспорт, содержание и строительство дорог.

90 млрд - расходы на соцподдержку.

55 млрд - расходы на здравоохранение.

124 млрд - расходы на образование.