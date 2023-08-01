Крымская черешня против белорусской малины: Какие фрукты продают на Сенном, Кузнечном и Сытном рынках и почему такая разница в ценах

Нагрянули с рейдами на рынки Петербурга в поисках самых вкусных цен на овощи и фрукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дворе уже август, а в холодильнике ни одного арбуза или дыньки. Надо исправлять. Закрывать фруктово-ягодный гештальт корреспонденты spb.kp.ru пошли на популярные рынки Петербурга - Сытный, Кузнечный и Сенной. Говорят, здесь товар свежее и по цене приятнее. Проверим?

Заморские фрукты - штучный товар

Обстановка и цены на Сытном и Кузнечном рынках приблизительно одинаковые. Оба они находятся в центре - на Петроградке и «Владимирской». Торгуют здесь в крытых помещениях, что удобно в непогоду.

На сенном есть все, что душе угодно. И торгуются охотно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены у каждого прилавка отличаются: на входе килограмм клубники стоит 250 рублей, идешь вглубь - 300. Продавцы объясняют это тем, что у всех свои поставки и объемы. Поэтому надо походить, прицениться, ну и поторговаться.

На прилавках все аккуратно разложено: ягодка к ягодке - как с картинки. Чувствуется, что и эстетике здесь уделяют внимание.

Ягодки дешевле, чем в магазинах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В магазине тоже можно купить красивые фрукты, но они будет напичканы всяким и к тому же еще безвкусные, поэтому лучше брать на рынке, - заговаривает нам зубы женщина-продавец, наводящая красоту на своем рабочем месте.

Сезонные персики, нектарины и абрикосы стоят здесь 200-300 рублей за килограмм. Везут из Узбекистана и Армении. Все дают попробовать. И даже моют при тебе. Кто-то и руки предложит помыть, если плод слишком сочный оказался.

Торговцы говорят, что за красивые глазки можно получить скидку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданные арбузы (Узбекистан) стоят в среднем 55 рублей за килограмм, дыни, в том числе ростовские, - 120 рублей за кило. Черника, крыжовник, смородина, малина и клубника в основном из Ленобласти, но есть еще ягоды и фрукты из Беларуси и Крыма. Так, можно купить килограмм белорусской голубики за 600-700 рублей, белой крымской черешни - за 700, кизила - за 600, а молдавской вишни - за 300. Скоро пойдет виноград, брусника и клюква.

Импортных продуктов на рынках почти нет. Только авокадо, манго и киви.

- Цены поднялись, так как это уже дефицитный товар, - объясняют продавцы.

Почти все можно попробовать. Так и сытым уйдешь. И без покупок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, на входе у рынков тоже ведется стихийная торговля, в том числе и у метро. Продают «конкуренты» в основном ягоду. Цены почти такие же, как и на официальном рынке, так что лучше не рисковать и не брать ягоды, которые продают возле пыльной дороги.

Скидка за красивые глазки

Старейший рынок Петербурга оказался рекордсменом по ценам. Они здесь ниже в два раза. Говорят, из-за того что объемы товара большие и проходимость отличная. Едут со всего города, многие сразу с тележками, как оптовики.

Сэкономить тут и правда можно. Нам, например, удалось найти азербайджанскую черешню за 50 рублей за килограмм. На вкус приемлемо, но местные порекомендовали не брать самое дешевое - себе дороже.

Уже есть и долгожданные арбузы. Пока что из Узбекистана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вай, ты что, - бросил в сердцах Армен, торгующий дынями. - Не ищи самое дешевое - деньги на ветер. Ведь к вечеру продукт испортится, выбросишь.

Прислушавшись к профессионалу, мы купили черешню за 120 рублей. Но, что удивительно, к вечеру ее могут выставить уже по 100 рублей.

- Если товар уже полежал или пришла его большая партия и надо быстрее от нее избавиться, ставим цену ниже, - объяснил круговорот черешни на Сенном один из торговцев.

От фотографий с рынка так и просыпается аппетит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако не так все сладко с эти фруктами с Сенного. Петербуржцы не раз жаловались, что здесь вместе с хорошими плодами подкладывают в пакет и подпорченные. Но тут, как говорится, человеческий фактор - не все продавцы такие ушлые.

- Кто-то по совести работает, а кто-то нет, - разводит руками Омар из палатки, как он сам говорит, с «самой ароматной клубникой». - Вот, потрогай черешню, она твердая, сухая. Берите. Скидку за красивые глаза обещаю!

Приценись!

Почем ягодка:

Клубника - 250 рублей за килограмм

Черешня - 300 рублей

Голубика - 500-750 рублей

Тихвинский крыжовник - 700 рублей

Псковская ежевика - 1000 рублей

Черника - от 500 рублей

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