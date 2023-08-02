Китайский визовый центр открылся в Петербурге в тестовом режиме

Визовый центр работает в тестовом режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Китайский визовый центр придет на смену ушедшим из Петербурга визам Финляндии. Накануне Генеральное консульство Китая сообщило, что центр начал работать в тестовом режиме. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства накануне.

- В настоящее время визовый центр находится в режиме тестирования. В связи с этим сейчас производится уведомление заявителей, которые уже записались на прием для подачи документов в Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении.

Конкретная дата открытия китайского визового центра пока не сообщается, но вероятно, это произойдет уже скоро.

Напомним, Финляндия прекратила прием заявлений на визы 1 августа. Клиентов больше не будут обслуживать даже в визовых центрах VSF в Северной столице. Теперь этими вопросами занимается только посольство в Москве.

КОНКРЕТНО

По вопросам по поводу китайских виз можно обращаться: +78126706375, +78126706376, saintpetersburgcenter@visaforchina.org.

Адрес визового центра: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.26, литра А, оф.215 (эт.2).