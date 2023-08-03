Лучший подарок: ФосАгро выплатит сотрудникам повышенную премию ко Дню горняка

ФосАгро выплатит сотрудникам повышенную премию ко Дню горняка. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

В грядущий День горняка сотрудников ФосАгро ждет приятный подарок. Компания выплатит увеличенную премию всему коллективу и ветеранам предприятий Группы. Всего на эти цели компанией будет выделено более 1,7 миллиарда рублей.

Об этом заявило руководство компании после производственного совещания.

Сотрудники получат по 50 тысяч рублей «на руки», а ветераны - по 10 тысяч рублей. Аналогичная премия была выплачена в мае – к еще одному профессиональному празднику – Дню химика.

- По итогам прошедшего полугодия ФосАгро сохраняет высокие операционные показатели, - отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. - И этот рост - результат слаженного труда и профессионализма всех 22 тысяч сотрудников Группы. Мы не делаем различий, чем занимается сотрудник - горняк он, обогатитель или химик, - все работают в тесной связке, одной командой. Соответственно, за результативную работу и поощряются все.

Сегодня точкой роста ФосАгро называют предприятие в городе Волхове Ленинградской области. Здесь заканчивается строительствосовременного промышленного комплекса компании. В результате развития предприятияздесь будут производить миллион тонн удобрений в год – в четыре раза больше, чем до начала реализации инвестиционного проекта.

Несмотря на то, что строительство Волховского промышленного комплекса выпало на ковидное и санкционное время, стройка на работающем предприятии не останавливалась ни на секунду. В этом – заслуга всего коллектива, сотрудники которого плечом к плечу выстояли в сложное время и продолжают выпускать самые высокачественные минеральные удобрения. В результате волховское предприятиеперешло на выпуск востребованных и эффективных удобрений – аммофоса и водорастворимого супер МАФа, и уже начало поставлять их российским потребителям.

Коллективный успех Волховского промышленного комплекса ФосАгро оценили и на федеральном уровне. Награждая предприятие Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ сенаторСергей Перминов сказал: «Это уникальный коллектив, который в условиях очень жестких санкций продолжает свое служение. На берегах Волхова в непростых условиях эти люди трудятся на благо не только нашей страны – на благо мира».

- Люди всегда были и остаются главной ценностью компании, – подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. – Основой социальных гарантий для работников ФосАгро является Коллективный договор с унифицированным перечнем льгот и социальных гарантий. Ожидается, что в конце августа состоится подписание новых расширенных Коллективных договоров на всех предприятиях Группы.

По оценкам профсоюзных организаций, Коллективные договоры Группы «ФосАгро» отмечены в числе лучших не только в отрасли, но в стране в целом. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа. Кроме того, в 2022-23 годах ФосАгро проиндексировала заработные платы работников на 29%: при этом средняя зарплата выросла более чем на 40%.

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