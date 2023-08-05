Движение вверх: Как жителям первых этажей многоэтажек в Петербурге можно отказаться от взносов за лифт

Неужели придется кататься на лифте просто так? Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Новый 2024-й год начнется с не самого приятного для петербуржцев подарка. Жильцам первых этажей многоквартирных домов (МКД) придется платить за содержание лифтов! И совсем не аргумент, что они ими не пользуются – плати и все тут.

Грустную новость жителям Петербурга преподнес вице-губернатор Анатолий Повелий. Чиновник комментировал коммунальные изменения для депутата Заксобрания Бориса Вишневского, а парламентарий поделился официальным ответом с горожанами.

В ответе Повелий сослался на распоряжение петербургского комитета по тарифам от 16 декабря 2022 года. В нем действительно предупреждают о грядущих переменах.

- Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах МКД, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, не имеющих выходы в подъезды, оборудованные лифтом, [плата за содержание лифта] устанавливается с 01.01.2024 при наличии в составе общего имущества в МКД лифта, - заявляет комитет по тарифам.

Так Петербург будет подстраиваться под федеральный закон, а в нем давно прописано, что расходы по содержанию общего имущества (в список которого входят и лифты), - это часть бремени и обязанность жильца МКД. Об этом гласит статья 30 Жилищного кодекса.

- Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в МКД, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника, - добавляет статья 36 Жилищного кодекса.

Повелий пояснил, что петербургские жилищники опирались еще и на постановление Пленума Верховного Суда, который жестко подытожил: собственники обязаны вносить копеечку на благо общего имущества, пользуются они им или нет! Что ж теперь, придется кататься на лифте туда-сюда?

Лифт - это общее имущества. Поэтому плата за его содержание лежит на плечах всех-всех собственников. Так говорит закон. Фото: Олег ЗОЛОТО

СЧИТАЕМ

Формула суммы за содержание лифтов многосоставная. В ее основе лежит базовая стоимость техобслуживания и ремонта лифта для девятиэтажки. В месяц, по расчетам комитета, один лифт требует 3932,99 рублей.

Дальше – коэффициент увеличения или уменьшения этой стоимости в зависимости от этажности дома. 0,031 на каждый этаж.

Следующая деталь – количество лифтов в МКД, еще одна – общая площадь всех помещений МКД. На данный момент в расчете не учитывается площадь квартир первых этажей, но, вероятно, калькулятор изменится с 1 января.

В каждом МКД суммы за лифт, соответственно, будут отличаться.

ВЫХОД ЕСТЬ

Справедливость в этой ситуации все равно можно вернуть на свою сторону. Если вы – житель первого этажа в МКД, то судьбу вашего кошелька может решить общее собрание собственников.

В постановлении Правительства РФ от 13.08.2006 №491 говорится, что размер обязательных платежей, которые связаны с расходами на содержание общего имущества, не берется из ниоткуда. Его определяют управленцы: или ТСЖ, или УК, или ЖСК. На каждый следующий год – по свежей смете доходов и расходов.

Вот и вице-губернатор Повелий подтверждает: если на собрании жильцы дома решат освободить соседей с первых этажей от расходов на лифт, то так тому и быть.