«Анализ был ошибочный, Женю лечили от боррелиоза»: Врачи нашли энцефалит у 17-летнего хоккеиста Хвалько только при смерти

Родные и друзья умершего от укуса клеща хоккеиста Евгения Хвалько рассказали подробности трагедии. Фото: ХК "Кузбасс" / vk.com/kuzbass_bandyclub

Смерть 17-летнего игрока молодежки ХК «Кузбасс» Евгения Хвалько потрясла любителей хоккея с мячом в России. Талантливый полузащитник славился голами и эффектным дриблингом, продолжая дело своего отца, пятикратного чемпиона страны. Но жизнь парня оборвалась из-за роковой случайности – на отдыхе под Екатеринбургом его укусил клещ с энцефалитом. Как рассказали spb.kp.ru родные и друзья юного спортсмена, медики из Свердловской области совершили роковую ошибку при постановке диагноза, из-за чего парня уже в критическом состоянии лечили в Петербурге.

Отличник в школе и лидер в хоккее

Евгений с детства мечтал быть профессиональным хоккеистом, смотря на пример отца, игрока сборной Беларуси. Мальчик ездил вслед за ним по России. Сначала играл за иркутский «Байкал», пока папа тренировал основную команду. А в прошлом сезоне оба перешли в кемеровский «Кузбасс». За год парень забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. По словам его одноклубников и друзей, тренерский штаб основы присматривался к нему и видел в нем большой талант.

Юноша был королем бенди - хоккея с мячом, он же русский хоккей. Фото: ХК "Кузбасс" / vk.com/kuzbass_bandyclub

- У Жени все получалось легко. В школе он был круглым отличником, перешел в 11 класс. А в хоккее он не только был лидером команды, который видит все поле, но и классным дриблером. Нарезки с его матчей публиковали в соцсетях. Его даже прозвали Неймаром (бразильский футболист. – Прим.ред.). Женя подглядывал финты у лучших спортсменов мира, переносил и адаптировал их под хоккей. И его игра была очень красивой. При этом парень абсолютно спокойный, добрый. И без вредных привычек, не любил ни выпивку, ни вейпы или сигареты, - рассказали spb.kp.ru близкие друзья Евгения.

После успешного сезона хоккеист и вся молодежка «Кузбасса» ушла в отпуск. Парень поехал с отцом на малую родину к бабушке и дедушке в город Краснотурьинск в Свердловской области. Чтобы поддерживать форму, Евгений занимался спортом с отцом. Во время занятия на природе его и укусил клещ.

Женя завоевывал один трофей за другим. Фото: ХК "Кузбасс" / vk.com/kuzbass_bandyclub

- Они были на пробежке. На улице жара. Поэтому на теле были открытые места, куда вцепился клещ, - вспомнил детали один из друзей детства Евгения. – А после возвращения домой увидел место укуса. Семья тут же обратилась в больницу.

«Случилось все плохое, что может быть»

В лаборатории у клеща нашли инфекцию. Родственники хоккеиста были уверены, что парень победит заразу.

- Врачи предприняли все меры, которые обычно бывают при укусе клеща. В день укуса сотрудники приемного покоя вакцинировали Женю иммуноглобулином. Клеща отдали на анализ в платной клинике. По их результатам, он не был энцефалитным. У клеща нашли только боррелиоз. Поэтому врач и прописала лекарства именно от боррелиоза. Женя полностью пропил курс таблеток, - поделился с редакцией один из членов семьи Хвалько.

За год новичок стал своим в команде, его считали лидером. Фото: ХК "Кузбасс" / vk.com/kuzbass_bandyclub

Вот только через пару дней после того, как парень пропил курс антибиотиков, ему стало резко хуже.

- Было решено лететь в Петербург, потому что там и медицина лучше, и вдобавок живет старший брат Жени, - сказал spb.kp.ru друг парня. – В тот момент у него уже была высокая температура, слабость. После приема врача Женю быстро перевели в палату реанимации. А потом приняли решение ввести в искусственную кому. Дальше у него перестали работать органы тела, а потом умер мозг. Он еще две недели лежал на аппарате ИВЛ. Врачи делали все, что могли, но Женю не спасли.

Петербургские врачи сказали родителям парня, что ему неправильно назначили лечение в Свердловской области. Если бы не это, вероятно, спортсмен был бы жив.

- Как оказалось, энцефалит был у Жени изначально, - объяснили редакции родные. – Проблема в том, что клеща как-то не так проверили. Лаборатория выдала некорректный результат его анализа. И все расслабились, потому что не было оснований сомневаться в полученном результате. И дальше случилось все плохое, что может быть при проявлении энцефалита.

В раздевалке "Кузбасса" сделали мемориал в память о Жене. Фото: ХК "Кузбасс" / vk.com/kuzbass_bandyclub

Добавим, что 5 августа Евгения похоронят в Краснотурьинске. Родители вылетели туда вместе с телом сына.

Редакция spb.kp.ru выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и одноклубникам Евгения Хвалько.

Мнение эксперта

Врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов

- Дело в том, что клещ может быть источником нескольких возбудителей, среди которых и болезнь Лайма, и возбудители энцефалита. Но было ли это учтено при анализе, знают только те самые врачи из Краснотурьинска. Случаи пропуска клещевого энцефалита, к сожалению, случаются. Поэтому помимо антибиотиков применяют иммуноглобулин, чтобы предотвратить развитие сразу нескольких инфекций. В данном случае иммуноглобулин поставили изначально, это было грамотным решением. Но подходы к лечению энцефалита и боррелиоза разные. Точнее, при энцефалите нет как такового лечения – оно симптоматическое, либо идет профилактика инфекции. А боррелиоз лечат с помощью антибактериальной терапии в зависимости от тяжести течения. В случае гибели хоккеиста нужно провести детальную медицинскую экспертизу, чтобы разгадать загадку смерти.

Вопрос - ребром

Что делать, если вас укусил клещ?

Отвечает заведующая консультативно-диагностическим поликлиническим отделением Боткинской больницы Петербурга Ольга Соколова

- Необходимо как можно быстрее прийти в ближайший травмпункт, кабинет по оказанию помощи при укусе клеща или к нам в поликлинику на любую из площадок: «Пискаревский, 49» или «Миргородская, 3». В больнице клеща снимут и отправят на исследование в лабораторию. А место укуса осмотрят и обработают, после чего вас проконсультируют о дальнейших действиях по лечению, если у клеща подтвердится инфекция. Самостоятельно снимать клеща можно только, если вы умеете это делать. Клеща вытаскивают целиком с головкой. Нельзя давить его пальцами, чтобы в кровь не попали возбудители инфекций. Нельзя капать на клеща маслом или спиртом, потому что он начнет задыхаться и выделять содержимое кишечника в ранку. Далее клеща нужно обязательно сохранить и привезти в лабораторию на исследование.

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