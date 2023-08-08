Четверо детей утонули в Петербурге и Ленобласти в самый жаркий день августа

Дети приходили на пляж без родителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник пляжи Петербурга были переполнены из-за аномальной жары. Подростки приходили туда без родителей, а малыши убегали от мам и пап, чтобы побольше поплескаться в воде. Для некоторых теплый и солнечный день обернулся трагедией.

В самый жаркий день этого месяца, 7 августа, в Петербурге и Ленобласти утонули четверо детей. Сначала стало известно о смерти семилетнего мальчика, который купался в Финском заливе на Маршала Казакова в городе около четырех часов вечера. После происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О других утонувших сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Около шести часов вечера в полицию поступило сообщение о пропаже шестилетнего ребенка. Малыш ушел от мамы в массиве Келколово на «Келколовских карьерах» в Ленобласти. Тело ребенка нашли на берегу, он утонул, - рассказал источник.

Еще одна смерть ребенка произошла во Всеволожском районе Ленобласти на Изумрудном озере. Сообщение об этом поступило на службу 112 около семи часов вечера. Мальчик купался один, и в итоге утонул. Спасти 13-летнего школьника не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около 21:30 спасателям позвонили подростки и сообщили, что их друг не смог выплыть из воды. Все произошло в Петербурге на Суздальском озере в районе Большой Озерной улицы. 17-летний парень пришел туда в компании, но когда все произошло, остальные ребята вызвали специалистов и сбежали.