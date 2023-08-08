Китайский визовый центр официально открылся в Петербурге 8 августа

Церемония открытия Китайского визового центра прошла 8 августа. Фото: t.me/zirculargriboedova

В Петербурге официально открылся Китайский визовый центр. Он начал работу во вторник, 8 августа. Несмотря на это, популярность центра уже высока. Для того, чтобы оформить документы, необходимо заранее записаться. Об открытии в своем телеграм-канале рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

- Провести отпуск в Поднебесной станет еще проще, и советую эту возможность не упускать. Китай - страна, где удивительным образом сочетаются история и технологии. Я был там около недели, а впечатления на годы вперед. Авангардный Гуанчжоу, древний Чанша, Национальный парк Чжанцзяцзе, где снимали «Аватара» - моя личная рекомендация, - посоветовал председатель городского парламента.

В тестовом режиме центр работал со 2 августа. Фото: t.me/zirculargriboedova

Александр Бельский отметил, что открытие Китайского визового центра – это событие с двойной ценностью. Во-первых, вырастет эффективность международного сотрудничества. А во-вторых, увеличится практическая польза для жителей.

Напомним, центр начал работать в тестовом режиме 2 августа. С этого времени ведомство уже принимало документы от туристов. Через шесть дней состоялось официальное открытие.

КОНКРЕТНО

По вопросам по поводу китайских виз можно обращаться: +78126706375, +78126706376, saintpetersburgcenter@visaforchina.org.

Адрес визового центра: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.26, литра А, оф.215 (эт.2).