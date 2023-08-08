Брачные игры. Жена подала в суд на бывшего мужа, требуя платить за ее съемную квартиру после развода

Должен ли бывший муж платить за экс-супругу? Разбирался суд в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Комедийную драму в духе фильма «Любовь и голуби» рассмотрел суд в Петербурге. 34-летние Игорь и Татьяна (имена героев изменены. – Прим.ред.) восемь лет жили и не тужили: воспитывали сына, путешествовали. И даже квартиру приобрели – «двушку» в Ломоносове. Но в июле 2022 года бытовые неурядицы рассорили пару, и Татьяна, кинув фразу из разряда «Прям так и убила бы паразита!», переехала с ребенком в съемную квартиру за 19 тысяч рублей. Прожив там пять месяцев, женщина решила, что было бы неплохо, если бы аренду за это время (103 тысячи рублей) погасил муж.

По словам бывшего мужа Татьяны, она не держит на него зла - просто хочет взять от него как можно больше денег. Фото: СОЦСЕТИ

- Когда он отказал, она скандалила, била горшки с цветами, забрала из квартиры шторы, - поделился подробностями семейной драмы источник «КП». – За погром он решил ее «наказать» и написал заявление в полицию. Но в возбуждении уголовного дела ему отказали. А дальше в игру вступила Татьяна.

В первую очередь женщина добилась развода. Наняла адвоката и подала заявление в суд с требованием вернуть ей деньги за время вынужденного переселения. Но ей отказали.

- По документам двухкомнатная квартира принадлежит и Татьяне, и Игорю. Факт того, что бывшая жена не проживала там, является ее личным решением. Никаких препятствий в доступе в квартиру у нее не было - у женщины были ключи. Поэтому ее расходы на аренду другого жилья не возникли по вине экс-супруга, - пояснили в суде.

Татьяна утверждает, что была вынуждена съехать от Игоря из-за постоянных ссор. Ей пришлось жить в арендованной квартире с маленьким сыном. Фото: СОЦСЕТИ

Но близится вторая часть драмеди. Как рассказал «КП-Петербург» Игорь, бывшая готовит еще один иск.

- У Тани бурная фантазия. На этот раз она просит суд оставить только ее в собственниках нашей «двушки». А мне установить ежемесячную компенсацию в размере 5 тысячи рублей за пользование моей доли квартиры. Вот на эти копейки и буду жить. Наверное, в хостеле, - иронизирует мужчина.

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